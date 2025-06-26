وزير الإسكان يتفقد كومباوند مزارين والحي اللاتيني بالعلمين الجديدة والطريق الساحلي الدولي

واصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته اليوم بتفقد كومبوند" مزارين" والحي اللاتيني بمدينة العلمين الجديدة، والطريق الساحلى الدولي حتى منطقة الضبعة، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة.

وتجول وزير الإسكان، ومرافقوه، بأعمال تنفيذ كمبوند "مزارين"، حيث أشار المهندس أحمد إبراهيم رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، الى أن المشروع مُقام على مساحة 707 أفدنة، ويضم نحو 7956 وحدة متنوعة بين فيلات وشاليهات وعمارات، ويُعد من المشروعات السكنية المتميزة الجاذبة للاستثمار والسكان على حد سواء بمدينة العلمين الجديدة، ويقع على الشاطئ الجنوبي لبحيرات العلمين، مطلا على الأبراج الشاطئية، ويشتمل على عدد من نماذج الفيلات والشاليهات والعمارات، بجانب المحال التجارية.

ووجه وزير الإسكان بالاهتمام والانتهاء من أعمال تنسيق الموقع والواجهات للمباني، واستمرار صيانة الزراعات والمسطحات الخضراء بالكومباوند.

وتابع وزير الإسكان ومرافقوه موقف الحي اللاتيني، والأعمال الجاري تنفيذها بالمسطحات الخضراء، موجها بالانتهاء من أعمال تنسيق الموقع وإزالة اي مخلفات بالحي، حيث يقام المشروع على مساحة 398.79 فدان ويتكون من 6 مناطق تتكون من 65 مجمعا سكنيا بإجمالي عدد 10597 وحدة سكنية، والمشروع يقع بالمنطقة الشاطئية ويحتوي على مسطحات خضراء ومناطق وخدمات ومواقف للسيارات.

كما تفقد وزير الاسكان الطريق الساحلي الدولي إسكندرية - مطروح نطاق مدينة العلمين الجديدة حتى منطقة الضبعة، ووجه بالاهتمام بأعمال تنسيق الموقع والزراعات للمسطحات الخضراء بالجزيرة الوسطى من الطريق، وكذا الاهتمام بأعمال النظافة والصيانة الدورية للإنارة وإزالة المخلفات، مع الاهتمام بصيانة اللافتات الإرشادية على طول الطريق.

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