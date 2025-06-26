الخميس 26 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

وزير الإسكان يُعلن الانتهاء من تنفيذ مركز شباب نموذجي بمنطقة النوادي بمدينة بدر

مركز شباب
مركز شباب

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم الانتهاء من تنفيذ مركز شباب رياضي واجتماعي نموذجي يضم العديد من المنشآت والأنشطة الرياضية والاجتماعية المقامة على مساحة (106477.6 م2) بمنطقة النوادي بمدينة بدر، وتسليمه لوزارة الشباب والرياضة لإدارته وتشغيله.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن ذلك يأتي في إطار توفير خدمات رياضية متطورة ومراكز شباب حديثة في المدن الجديدة، بما يعزز من جودة الحياة ويرفع مستوى اللياقة البدنية والثقافة الرياضية بين المواطنين، وخاصة فئة الشباب، بجانب دعم المشروعات الخدمية والتنموية في المدن الجديدة، وتعزيز التعاون مع مختلف الوزارات لتحقيق التنمية المتكاملة.

وأوضح المهندس محمد عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية بدر، أن المشروع يضم حمام سباحة أوليمبى، وحمام سباحة أطفال، وملعب كرة قدم أوليمبى مزود بمدرجات مغطاة، و2 ملعب تنس، و2 ملعب متعدد الأغراض، وصالة ألعاب، إضافة إلى مبنى اجتماعى، ومركز تجارى ومسجد يضم مصلى حريمى، و2 مطعم ومسرح مكشوف، و6 غرف لتغيير الملابس، و 2 كافتيريا وساحة انتظار سيارات، ومزود بمسطحات خضراء وأشجار زينة ونخيل وشجيرات وزهور، وشبكات الرى اللازمة.

وأعرب مسئولو وزارة الشباب والرياضة عن تقديرهم للجهود التي بذلتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تنفيذ النادي، وفقًا لأعلى المواصفات الفنية، مع توفير ملاعب متعددة الأغراض، صالات رياضية، مرافق اجتماعية، ومساحات خضراء تلبي احتياجات الأسر والشباب.

كما يُعد هذا الإنجاز خطوة مهمة على طريق تعزيز مفهوم التنمية الشاملة، وربط البنية التحتية بالمحتوى المجتمعي والخدمي، في إطار استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري في مختلف المجالات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاسكان والمرافق الإسكان المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربينى المجتمعات العمرانية الجديدة

الأكثر قراءة

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط 2025

أخبار مصر: السقا يعتدي بالضرب على مها الصغير، طلب من ساويرس للمؤرخين العرب بشأن فلسطين، مفاجأة في قائمة الزمالك الجديدة

رغم أنف الاحتلال، لحظة وصول شاحنات المساعدات إلى غزة وفرحة أهل القطاع (فيديو)

مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم أعلى محور 26 يوليو (فيديو وصور)

السيسي يهنئ الشعب المصري بالعام الهجري الجديد

ارتفاع البيضاء، أسعار الفراخ اليوم الخميس 26 يونيو 2025

بن غفير: دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة عار

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس 26-6-2025

خدمات

المزيد

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس 26-6-2025

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

حالات تؤدي إلى وقف الدعم النقدي بالقانون

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 25-6-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

رسائل ترامب لـ إسرائيل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة أم معبد ووصفها للرسول وهل أسلمت

في ذكرى الهجرة.. لماذا استقبل أهل المدينة الرسول الكريم بسعف النخيل؟

ما الحكمة من جعل الهجرة النبوية بداية التقويم الإسلامي؟.. الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية