الخميس 26 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ريال مدريد يتسبب في إقالة لجنة الحكام باتحاد الكرة الإسباني

لويس ميدينا كانتاليخو
لويس ميدينا كانتاليخو رئيس لجنة الحكام

الدوري الاسباني، أعلن الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم RFEF، عن تجديد قيادة اللجنة الفنية للحكام CTA، وذلك ضمن عملية تحديث شاملة تجريها المؤسسة في عدة مجالات استراتيجية.

 يأتي هذا القرار انطلاقًا من الرغبة في فتح مرحلة جديدة في مجال التحكيم، تماشيًا مع الجهود التي بذلتها مجموعة العمل المكلفة بإصلاح منظومة التحكيم، والتي تضم ممثلين عن الحكام، الأندية المحترفة، والاتحاد نفسه.

 

وأقال الاتحاد الإسباني لكرة القدم، برئاسة رافائيل لوزان، رئيس لجنة الحكام الفنية، لويس ميدينا كانتاليخو، من منصبه.


وشملت الإقالة أيضًا رئيس تقنية الفيديو المساعد “الفار” كلوس جوميز، ومساعد الرئيس روبينيوس بيريز، والنواب ليسيما لوبيز، جونزاليس فاسكيز، لينزوندو كورتيس.

 

ويترك ميدينا كانتاليخو رئاسة لجنة الحكام بعد 4 سنوات في منصبه، ليحصل ريال مدريد على ما يريد بإقالته من منصبه، حيث كان النادي الأكثر إصرارًا على حدوث ذلك مؤخرًا، حسبما أفادت آس.

التفاهم بين ميدينا ولوزانو أيضًا لم يكن جيدًا، وكان من الأسباب التي جعلت الاتحاد يتخذ القرار، علمًا بأن ميدينا خلف فلاسكو كاربايو بقرار من لويس روبياليس، رئيس الاتحاد السابق، في 2021.

وحقق ميدينا خلال فترة ولايته في قضية نيجريرا التي اتهم فيها برشلونة بدفع رشوة للحكام، وحاول الدفاع عن نزاهة الحكام، إلا أن هذه القضية لم تكن أكثر ما يقلقه، حيث كان موقفه المعارض للريال واحد من أكبر مشاكله.

تلفزيون ريال مدريد الرسمي كان يطالب أسبوعيًّا بإقالته عبر تقارير ينتقد فيها ريال مدريد  حكام مبارياته مع مختلف الفرق على الصعيد المحلي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإسباني الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم الإتحاد الأسباني لكرة القدم الاتحاد الإسباني رئيس لجنة الحكام رافائيل لوزان ريال مدريد لويس روبياليس لوبيز

مواد متعلقة

8.2 مليون يورو تنتظر ريال مدريد بدور الـ16 في مونديال الأندية

مباراة تحصيل حاصل، التشكيل المتوقع لمواجهة العين والوداد بمونديال الأندية

الأهلي على صفيح ساخن بعد انتهاء حلم المونديال.. استعدادات لإعلان قائمة الراحلين عن الأحمر.. عرض مالي ضخم يهدد برحيل وسام أبوعلي.. وحسين الشحات وأفشة يظهران في الصورة

مونديال الأندية، التشكيل المتوقع للهلال السعودي في مواجهة باتشوكا الحاسمة

موعد مباراة الوداد والعين الإماراتي في كأس العالم للأندية 2025

عودة مبابي، التشكيل المتوقع لريال مدريد وسالزبورج بكأس العالم للأندية

موعد مباراة الهلال السعودي وباتشوكا بكأس العالم للأندية

موعد مباراة ريال مدريد وسالزبورج والقنوات الناقلة

الأكثر قراءة

في ذكرى الهجرة.. لماذا استقبل أهل المدينة الرسول الكريم بسعف النخيل؟

جاحد للجميل، رسالة قوية من ساويرس إلى سوري هاجم مصر وأهان شعبها

مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم أعلى محور 26 يوليو (فيديو وصور)

خبير اقتصادي يكشف سر انخفاض الدولار أمام الجنيه ويتوقع أسعار المرحلة القادمة

خبير تربوي يكشف أسباب شكاوى الطلاب من امتحان الفيزياء

قرار من النيابة بشأن واقعة تداول امتحانات الثانوية العامة بالشرقية

بعد تداول صورتها مع الزعيم، لبلبة لـ"فيتو":" لا دي ملامحي ولا الشكل شكلي ولا دي أنا"

تدريب وتشغيل أكثر من 100 شاب وفتاة في قطاع المطاعم والمصانع بدمياط

خدمات

المزيد

تبدأ من 12.6 جنيه، أسعار السكر اليوم الخميس 26-6-2025

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب بالصاغة وهذا العيار يسجل 5394 جنيهًا

ارتفاع أسعار الذهب في بداية حركة تعاملات اليوم الخميس، عيار 21 يصل لهذا المستوى

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس 26-6-2025

المزيد

انفوجراف

رسائل ترامب لـ إسرائيل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

التخاذل عن القتال، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 72 من سورة النساء (فيديو)

في ذكرى الهجرة.. لماذا استقبل أهل المدينة الرسول الكريم بسعف النخيل؟

تفسير حلم القبر المفتوح في المنام وعلاقته بسماع أنباء سيئة

المزيد
الجريدة الرسمية