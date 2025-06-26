ريال مدريد يتسبب في إقالة لجنة الحكام باتحاد الكرة الإسباني

الدوري الاسباني، أعلن الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم RFEF، عن تجديد قيادة اللجنة الفنية للحكام CTA، وذلك ضمن عملية تحديث شاملة تجريها المؤسسة في عدة مجالات استراتيجية.

يأتي هذا القرار انطلاقًا من الرغبة في فتح مرحلة جديدة في مجال التحكيم، تماشيًا مع الجهود التي بذلتها مجموعة العمل المكلفة بإصلاح منظومة التحكيم، والتي تضم ممثلين عن الحكام، الأندية المحترفة، والاتحاد نفسه.

وأقال الاتحاد الإسباني لكرة القدم، برئاسة رافائيل لوزان، رئيس لجنة الحكام الفنية، لويس ميدينا كانتاليخو، من منصبه.



وشملت الإقالة أيضًا رئيس تقنية الفيديو المساعد “الفار” كلوس جوميز، ومساعد الرئيس روبينيوس بيريز، والنواب ليسيما لوبيز، جونزاليس فاسكيز، لينزوندو كورتيس.

ويترك ميدينا كانتاليخو رئاسة لجنة الحكام بعد 4 سنوات في منصبه، ليحصل ريال مدريد على ما يريد بإقالته من منصبه، حيث كان النادي الأكثر إصرارًا على حدوث ذلك مؤخرًا، حسبما أفادت آس.

التفاهم بين ميدينا ولوزانو أيضًا لم يكن جيدًا، وكان من الأسباب التي جعلت الاتحاد يتخذ القرار، علمًا بأن ميدينا خلف فلاسكو كاربايو بقرار من لويس روبياليس، رئيس الاتحاد السابق، في 2021.

وحقق ميدينا خلال فترة ولايته في قضية نيجريرا التي اتهم فيها برشلونة بدفع رشوة للحكام، وحاول الدفاع عن نزاهة الحكام، إلا أن هذه القضية لم تكن أكثر ما يقلقه، حيث كان موقفه المعارض للريال واحد من أكبر مشاكله.

تلفزيون ريال مدريد الرسمي كان يطالب أسبوعيًّا بإقالته عبر تقارير ينتقد فيها ريال مدريد حكام مبارياته مع مختلف الفرق على الصعيد المحلي.

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