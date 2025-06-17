"لن أخبرهم"، رئيس رابطة الدوري الإسباني يثير قلق برشلونة بشأن تسجيل لاعبين جدد

أثار خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، قلق جماهير نادي برشلونة، بعد تصريحاته بشأن إمكانية قيد الفريق الكتالوني للاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ونجح برشلونة في تحقيق الثلاثية المحلية، الدوري الإسباني، كأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني، في الموسم الأول لـ هانز فليك مع النادي، حيث يسعى الفريق لتدعيم صفوفه من أجل المنافسة على دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وحسم برشلونة صفقة حارس مرمى فريق إسبانيول، خوان جارسيا، حيث دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده، حسب إعلان الأخير، ولكن لم يكشف برشلونة بشكل رسمي حتى الآن، كما يسعى الفريق الكتالوني لضم جناح ودخل في مفاوضات مع أكثر من لاعب مثل نيكو ويليامز، لاعب أتلتيك بلباو، لويس دياز لاعب ليفربول وماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد.



وقال تيباس، في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، عندما سُئل عما إذا كان برشلونة يمتلك المال الكافي للتعاقد مع نيكو ويليامز وتسجيله: "لا أعرف، ما يمكنني قوله هو أن عليهم التحرك واستهداف لاعبين، بما أنني أسمع الكثير، مثل نيكو ويليامز وآخر ثم آخر، حسنًا، لا أعلم، لا أعرف ما إذا كان المكتوب (في الصحف) صحيحًا".

وواصل: "هل برشلونة خاضع لقاعدة 1/1؟ لا، ليس بعد"، حيث تعني تلك القاعدة تعني إمكانية استخدام كافة الموارد المالية التي يحصل عليها النادي نتيجة مبيعات اللاعبين، من أجل إبرام صفقات جديدة.

وأثار تيباس قلق جماهير برشلونة بعدما قال: "لم نصل بعد إلى مرحلة التسجيل، لذلك لم أتمكن من تسجيله حاليًا، سيتعين على برشلونة اتخاذ إجراءات لتسجيله، ربما ليس كثيرًا، لكن سيتعين عليهم اتخاذ إجراءات، برشلونة يعرف بالفعل ما يجب عليه فعله، لن أصرح به أو أخبرهم به".

مطالب إسبانية بإلغاء كأس العالم للأندية لهذه الأسباب

فيما طالب خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليجا"، بضرورة إلغاء بطولة كأس العالم للأندية التي تقام لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية.

مطالب بإلغاء مونديال الأندية

وفي تصريحات صحفية أدلى بها تيباس اليوم الثلاثاء، أكد أن "هدفه هو إلغاء كأس العالم للأندية"، مضيفًا أنه "لا حاجة لمسابقة أخرى تحرك الأموال باتجاه قطاع معين من الأندية واللاعبين، وتخرج من مكان ما".

وشدد على "لا يوجد متسع في الروزنامة، ولا يوجد المزيد من المال".

ويرى تيباس ضرورة "الحفاظ على بيئة كرة القدم" وهذا يستلزم إلغاء كأس العالم للأندية وإعادتها إلى صيغتها السابقة التي كانت تستغرق أقل من أسبوع، ويشارك فيها بطل أوروبا في مباراتين فقط.

وعلى الرغم من دفاعه عن ضيق الوقت، يظل تيباس متمسكًا بعدم تخفيض عدد فرق الليجا من 20 إلى 18 فريقًا.

تيباس قلل تمامًا من شأن كأس العالم للأنديةة، قائلا إنه لم يشاهد أي مباراة منها، وأن ما رآه كان "جزءًا من مباراة تشيلسي وبدا له وكأنها مباراة ودية صيفية".

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