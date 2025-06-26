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أخبار مصر

القابضة للمطارات: تقديم الخدمات الطبية لأسر العاملين بدءا من أول يوليو

م/ أيمن فوزي عرب
م/ أيمن فوزي عرب رئيس الشركة المصرية القابضة للمطارات
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أعلنت الشركة المصرية  القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عن بدء تقديم خدمات الرعاية الطبية لأسر العاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة بدءا من ١ يوليو ٢٠٢٥، وذلك في إطار الحرص  على دعم العنصر البشري وتعزيز البعد الاجتماعي للعاملين.

وتم اعتماد إحدى الشركات الرائدة لتقديم خدمات الرعاية الطبية الشاملة لأسر العاملين، وهي نفس الجهة المتميزة المتعاقد معها حاليًا لتوفير الخدمات الطبية للعاملين أنفسهم.


وفي هذا السياق، أعلن المهندس أيمن فوزي عرب - رئيس  الشركة المصرية  القابضة للمطارات والملاحة الجوية - أن هذا القرار يأتي انطلاقًا من التزام الشركة بتوفير رعاية صحية واجتماعية متكاملة، ودعمًا للاستقرار النفسي والأسري للعاملين، وتقديرًا لجهودهم المتواصلة وتفانيهم في أداء مهامهم.


وأكد عرب أن العنصر البشري يظل دائمًا في صدارة أولويات الشركة القابضة، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق أهداف التطوير والتميز المؤسسي.

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