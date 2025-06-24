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أخبار مصر

وزارة الطيران: استئناف حركة التشغيل لـ 4 دول خليجية بعد فتح مجالهم الجوي

وزير الطيران المدني
وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني، فيتو

تابع الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، موقف التشغيل  لحظة بلحظة من داخل غرفة العمليات وإدارة الأزمات بـمطار القاهرة الدولي، في ضوء المتابعة الميدانية المستمرة لحركة التشغيل بالمطارات المصرية خاصة فى أعقاب غلق المجالات الجوية لعدد من الدول الجوار،نتيجة للأحداث الإقليمية التى تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية.

وأكدت وزارة الطيران المدني أنه قد تم استئناف حركة الطيران بشكل تدريجي بين  مصر وكل من(الكويت، وقطر والمملكة العربية السعودية،و الإمارات العربية المتحدة)؛ وذلك عقب إعادة فتح مجالاتهم الجوية أمام حركة الطيران.

وفي هذا الإطار، أكدت الوزارة استمرار التنسيق المباشر والمتابعة الدقيقة مع جميع شركات الطيران العاملة بالمطارات المصرية، بما يضمن انتظام حركة التشغيل وسرعة الاستجابة لأية تطورات، مع الإلتزام التام بأعلى معايير السلامة الجوية والكفاءة التشغيلية، وفقًا للضوابط والمعايير الدولية المعتمدة.

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