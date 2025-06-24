وزير الطيران: المراقبون الجويون المصريون واجهوا التحديات بكفاءة واحترافية عالية

زار الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، يرافقه محمد أبو بكر فارع، المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO) لمنطقة الشرق الأوسط، مركز القاهرة للملاحة الجوية التابع للشركة الوطنية لخدمات الملاحة.

جاء ذلك بحضور المهندس أيمن عرب، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والكابتن إيهاب محيي الدين، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية وعدد من قيادات الشركة.

وتأتي هذه الزيارة في ضوء ما شهدته الأيام الماضية من تحويل مسارات العديد من الطائرات إلى المجال الجوي المصري، نتيجة إغلاق عدد من المجالات الجوية لبعض من دول الجوار، الأمر الذي فرض تحديات تشغيلية كبيرة، تعاملت معها فرق المراقبة الجوية المصرية باحترافية عاليه، وبمعدل تجاوز ١٥٠٠ طائرة يوميًا.

وخلال الزيارة، أشاد الدكتور سامح الحفني بالمستوى الاحترافي الرفيع الذي ظهرت به كوادر المراقبة الجوية المصرية وجميع القائمين على سلامة المجال الجوى خلال الأيام الماضية، خاصة في ظل كثافة الحركة الجوية الناتجة عن إغلاق عدد من المجالات الجوية المجاورة، قائلًا: "رجال المراقبة الجوية في مصر أظهروا معدنًا أصيلًا وكفاءة مشرفة نفتخر بها جميعًا، فهم ركيزة أساسية من ركائز السلامة الجوية فى مصر.

وأكد الحفني أن هذا الأداء الاستثنائي لم يكن ليتحقق دون تضافر الجهود وروح المسؤولية التي يتحلى بها كل فرد من أفراد منظومة الملاحه الجويه سواء من ضباط المراقبة الجوية وقطاع معلومات الطيران وهندسة النظم والتشغيل والصيانة وضباط الإتصالات، مشددًا على أن " الأمانة الملقاة على عاتقهم في إدارة سماء الوطن لا تعرف التهاون، وأن رجال المراقبة الجوية المصرية سيظلون دومًا في قلب المشهد، صناعًا للأمان من خلف أجهزه الرادار".

ومن جانبه، أعرب محمد أبو بكر فارع عن بالغ شكره وتقديره للدور الحيوى الذى قام به رجال المراقبة الجوية في إدارة الملاحة الجوية إقليميًا ودوليًا، مشيدا بجهودهم وحرفيتهم العالية ومؤكدًا أن الأداء المصري خلال الأزمة الراهنة يُعد مثالًا يُحتذى به في التخطيط التشغيلي والاستجابة السريعة للأزمات.

وقال فارع: ما شاهدناه فى مركز القاهرة للملاحة الجوية يعكس تطورًا ملحوظًا في البنية التحتية واعتمادًا على تقنيات متقدمة، الأمر الذي يُجسّد المستوى الفني والتنظيمي الرفيع الذي بلغته مصر في هذا المجال؛ وقد أثبتت الكوادر المصرية قدرتها على استيعاب حجم غير مسبوق من الضغط في الحركة الجوية والتعامل معه بكفاءة عالية وانسيابية لافتة، وهو ما يجسد روح الفريق والاحترافية والدقة التي يتحلى بها العاملون، والتزامهم الكامل بتطبيق أعلى معايير السلامة الدولية.

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