بابا البرية ومعلم الحق،الكنيسة تحيي ذكرى نياحة القديس داميانوس البطريرك الـ35

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة البابا القديس داميانوس، البطريرك الخامس والثلاثين من بطاركة الكنيسة، الذي تنيح في مثل هذا اليوم سنة 321 للشهداء الموافق 12 يونيو 605 ميلاديًا، بعد أن قاد الكرسي المرقسي بالحكمة والغيرة الإيمانية لأكثر من 35 عامًا.

قصة البابا داميانوس

وُلد البابا داميانوس في قلب برية شيهيت، وترعرع في أحضان النسك والرهبنة منذ حداثته، حيث عاش عابدًا مجاهدًا لمدة ست عشرة سنة، ثم رُسم شماسًا بدير القديس يوحنا القصير، وانتقل بعدها إلى دير الآباء غرب الإسكندرية، حيث ازدادت محبته للتقشف والانفراد بالله.

مع ارتقاء البابا بطرس الرابع والثلاثين للكرسي البطريركي، استدعاه ليكون كاتمًا لأسراره، لما لمسه فيه من حكمة ورجاحة عقل، حتى أحبه الجميع، وكان المرشح الأبرز للبطريركية بعد نياحة البابا بطرس، فاعتلى السدة المرقسية في 2 أبيب سنة 285 للشهداء، الموافق 26 يونيو 569 ميلاديًا، ليبدأ مسيرة رعوية عميقة أثرى فيها الكنيسة برسائل وميامر وتعليم راسخ.

ومن أبرز مواقفه الحاسمة، تصديه لتعاليم منحرفة تسللت إلى بعض الرهبان ببرية الإسقيط، ممن تأثروا بأفكار مليتيوس الأسيوطي، إذ كانوا يتناولون الخمر ليلًا ويقربون الأسرار صباحًا بدعوى مغلوطة مستندة إلى تفسير مغلوط للعشاء الرباني. فواجههم البابا داميانوس بالحقيقة الإنجيلية، وأبطل بدعتهم، وأعاد البعض منهم إلى الإيمان القويم، وطرد المصرّين منهم على الضلال من البرية.

وفي موقف لاهوتي آخر، أظهر البابا داميانوس صلابة العقيدة الأرثوذكسية، حين ردّ على رسالة من بطريرك أنطاكية بطرس، الذي أنكر وجود الأقانيم الثلاثة، فكتب له داميانوس رسالة مفصّلة أوضح فيها أن الله واحد في الجوهر، لكنه موصوف بثلاثة أقانيم: آب وابن وروح قدس، واستشهد بأقوال الآباء والكتاب المقدس، لكن بطرس أصر على إنكاره، فأمر البابا داميانوس بعدم ذكره في صلوات الكنيسة لمدة عشرين سنة حتى وفاته.

خلال خمسة وثلاثين عامًا وأحد عشر شهرًا، قاد البابا داميانوس الكنيسة بالتعليم والرعاية، مجاهدًا في حفظ الإيمان الأرثوذكسي، إلى أن تنيح بسلام بعد شيخوخة صالحة، تاركًا إرثًا رهبانيًا ولاهوتيًا لا يزال حيًا في ذاكرة الكنيسة حتى اليوم.

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