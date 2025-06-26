الخميس 26 يونيو 2025
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إطلاق مبادرة "سلامتك تهمنا" في موانئ دبي العالمية بالعين السخنة

إطلاق مبادرة سلامتك
إطلاق مبادرة "سلامتك تهمنا" في موانئ دبي
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أعلنت وزارة العمل، في بيان اليوم الخميس، عن إطلاق مبادرة "سلامتك تهمنا" في موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"،بالعين السخنة،وذلك بالتنسيق والتعاون بين الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهني، والإدارة العامة لتأمين بيئة العمل بالوزارة،وإدارة الموانئ، تحت رعاية معالي وزير العمل محمد جبران،واللواء طارق الشاذلي محافظ السويس، وبمشاركة ممثلين عن 35 شركة.

وجاء ذلك بهدف نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لصالح صحة العامل، وسلامة أدوات الإنتاج..يتزامن ذلك مع اعتماد وزارة العمل الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية، والذي يأتي في إطار الاستعدادات الجارية لإطلاق "استراتيجية وطنية" في هذا الشأن، لتنفيذ تكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 وشارك في فعاليات إطلاق "المبادرة": المهندس خالد عبدالله مستشار وزير العمل والمشرف على قطاع السلامة والصحة المهنية،وهند جمال مصطفى مديرة مديرة العمل بالمحافظة،والمهندس أيمن منير نائب مدير موانئ دبي العالمية، والمهندس أحمد عباس رئيس قطاع السلامة والصحة المهنية بالموانئ.

كما شهدت الفعاليات محاضرات ومداخلات ألقاها، المهندس محمد منتصر مدير عام الإدارة العامة للتفتيش التوجيهي للسلامة والصحة المهنية،والمهندس مدحت كامل وهيب، وإسلام حمدي، عن الإدارة العامة لتأمين بيئة العمل بالوزارة،والمهندسة سحر محمد علي بدر باحث أول بالإدارة العامة لتأمين بيئة العمل، والمهندسة شيرين سلامة مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمحافظة

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