وزير العمل ومحافظ كفر الشيخ يسلّمان عقود عمل لذوي همم

سلّم وزير العمل محمد جبران، ومحافظ كفر الشيخ اللواء د. علاء عبدالمعطي، 15 عقد عمل جديد لذوي همم من أبناء "المحافظة"، و10 شهادات لأوائل خريجي دورات تدريبية على الحاسب الآلي، من مركز التدريب الثابت بمدينة فوة، وذلك في إطار التعاون بين "الوزارة" و"المحافظة"، لدمج ذوي الهمم في سوق العمل، وكذلك تأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل،تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وفي كلمة له أكد وزير العمل عن سعادته بزيارة محافظة كفر الشيخ، لما تتميز به من مقومات للتنمية، في كافة المجالات، خاصة الصناعية والزراعية، والمشروعات القومية، وغيرها، والتي توفر المزيد من فرص العمل.

ملفات توفير فرص العمل

واستعرض الوزير جهود الوزارة في ملفات توفير فرص العمل، وتطوير منظومة التدريب المهني، ودعم العمالة غير المنتظمة،وتمكين المرأة، وتعزيز علاقات العمل بين أصحاب الأعمال والعمال، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، في بيئة عمل لائقة،من أجل زيادة الإنتاج، وكذلك استعرض خطة تطوير البنية التحتية، والتحول الرقمي، وميكنة كافة الخدمات من أجل توفير خدمة أفضل وكريمة، للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية..وأعلن الوزير جبران عن تطلعه إلى تكثيف التعاون مع "المحافظة" لإنجاز هذه المهام على أرض كفر الشيخ.

التنوع الزراعي والسمكي

من جانبه رحب محافظ كفر الشيخ،اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، بتكثيف التعاون مع وزارة العمل لخدمة عملية التنمية التي تشهدها المحافظة، ذات الموقع الاستراتيجي على ساحل البحر المتوسط، والتنوع الزراعي والسمكي، واحتوائها على مناطق صناعية، ومشروعات قومية، بالإضافة إلى معالمها السياحية والأثرية.

وأوضح أن هذه المميزات تتطلب المزيد من العمل المشترك خاصة في مجالات، الاستمرار في صناعة بيئة عمل لائقة مشجعة على الاستثمار، وتوفير فرص العمل، وإعداد وتأهيل الشباب لسد احتياجات سوق العمل داخل المحافظة، وأشار إلى حرص القيادة السياسية على تنمية مهارات العنصر البشري، وتحقيق تلك الأهداف.

وكان مدير مديرية العمل د. حسن هيكل قد بدأ بكلمة ترحيبية، تحدث خلالها عن أوجه التعاون بين "المحافظة"،و"المديرية " فيما يخص منظومة العمل،كما استعرض تنفيذ توجيهات السيد وزير العمل محمد جبران فيما يخص ملفات التدريب المهني، وفرص العمل،وتعزيز علاقات العمل داخل المناطق الصناعية والاستثمارية..

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