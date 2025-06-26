البابا تواضروس: خدمة الوطن تبدأ من القلب وتمتد حيث يقودنا الروح

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن "الخدمة الحقيقية تبدأ من القلب وتمتد إلى حيث يقودنا الروح"، مشيدا بحماس شباب الكنيسة في المهجر واستعدادهم الصادق للعطاء والانتماء.

شباب المهجر

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قد استقبل في المقر البابوي بالقاهرة، مجموعتين من شباب كنائس المهجر، قدموا من الولايات المتحدة وكندا، للمشاركة في خدمة تعليمية وتوعوية داخل عدد من الكنائس في المناطق الأكثر احتياجًا بمصر، في إطار زيارتهم الخدمية الحالية.

واستقبل قداسة البابا تواضروس مجموعة من شباب وخدام كنائس شيكاغو والمناطق الغربية الوسطى بالولايات المتحدة، برفقة القس يوأنس توفيق، في منتصف زيارتهم الخدمية، حيث عبّر قداسته عن سعادته بلقائهم، وحرص على الاستماع إلى انطباعاتهم الأولى عن زياراتهم للمعالم الكنسية والأثرية.

وخلال اللقاء، قدم الخدام فقرة ترانيم باللغة العربية قاموا بحفظها خصيصًا من أجل أسبوع الخدمة في مصر، كما أهدوا لقداسته لوحة فنية من عمل أحد أعضاء المجموعة.

كما استقبل قداسة البابا تواضروس مجموعة من شباب مؤسسة القديس الأنبا موسى القبطية بكندا، برفقة القس يوسف إسكندر والقس ميخائيل أرمانيوس، وأدار معهم حوارًا مفتوحًا تناول أسئلتهم العميقة حول الكنيسة والخدمة والانتماء. وأكد قداسة البابا أن مصر ليست مجرد مكان أو ذكرى، بل دعوة دائمة للتواصل والعطاء والعودة إلى الجذور.

وفي ختام اللقاء، قدّم البابا تواضروس هدايا تذكارية للشباب، إلى جانب جواز سفر رمزي من مكتب "HIGH"، وهو المكتب الذي أنشئ بقرار من المجمع المقدس في مارس الماضي لتنسيق الخدمات بين إيبارشيات المهجر والمناطق المحتاجة في مصر، ويحمل اسم "HIGH" اختصارًا لعبارة Hands in God’s Hands.

ويُنظر إلى هذه الزيارات الخدمية ليس فقط كأنشطة وقتية، بل كتجارب روحية وتكوينية تعمّق ارتباط شباب المهجر بجذورهم القبطية، وتعزز وعيهم بدورهم في خدمة الكنيسة والمجتمع المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.