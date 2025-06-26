الخميس 26 يونيو 2025
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سياسة

البابا تواضروس: الكنيسة شريك في الوطن وصيانة مستقبله

البابا تواضروس
البابا تواضروس

عبر قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن سعادته البالغة بزيارته لكنيسة القديسين مكسيموس ودوماديوس والقديس القوي الأنبا موسى بالعصافرة، مؤكدًا اعتزازه بحفاوة الاستقبال واللقاء الحي مع أبناء المنطقة الذين احتشدوا في السرادق المجاور للكنيسة.

 

الكنيسة شريك في الوطن وصيانة مستقبله

 

وأعرب قداسة البابا تواضروس الثاني عن امتنانه لكل الفقرات والعروض التي قدمت قبل وبعد الصلوات، مشيدا بكلمات الأنبا باڤلي التي أضاءت على توجه الكنيسة نحو العمل المجتمعي، خاصة في مجالي التعليم والصحة، وبناء المدارس والمستشفيات، ومؤكدًا أن "الكنيسة شريك في الوطن وصيانة مستقبله".

 

وقال البابا تواضروس: "نشكر الله أن كنيستنا تمتد بخدماتها إلى كل أطياف المجتمع، وهي بذلك تحمل مع أجهزة الدولة هموم الوطن وتسهم في تقديم خدمات حقيقية، من خلال مشروعات تعليمية وطبية تدعم الأسر والأفراد دون تفرقة".

 

وأشار قداسة البابا إلى أن مثل هذه المبادرات تعكس وجه الكنيسة الحقيقي ككيان حي وفاعل في المجتمع، لا يقتصر دوره على الخدمة الروحية فقط، بل يمتد إلى بناء الإنسان والمساهمة في نهضة الوطن، موجهًا الشكر لكل القائمين على العمل الخدمي والتنموي في الكنيسة.

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