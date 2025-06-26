البابا تواضروس: الكنيسة شريك في الوطن وصيانة مستقبله

عبر قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن سعادته البالغة بزيارته لكنيسة القديسين مكسيموس ودوماديوس والقديس القوي الأنبا موسى بالعصافرة، مؤكدًا اعتزازه بحفاوة الاستقبال واللقاء الحي مع أبناء المنطقة الذين احتشدوا في السرادق المجاور للكنيسة.

الكنيسة شريك في الوطن وصيانة مستقبله

وأعرب قداسة البابا تواضروس الثاني عن امتنانه لكل الفقرات والعروض التي قدمت قبل وبعد الصلوات، مشيدا بكلمات الأنبا باڤلي التي أضاءت على توجه الكنيسة نحو العمل المجتمعي، خاصة في مجالي التعليم والصحة، وبناء المدارس والمستشفيات، ومؤكدًا أن "الكنيسة شريك في الوطن وصيانة مستقبله".

وقال البابا تواضروس: "نشكر الله أن كنيستنا تمتد بخدماتها إلى كل أطياف المجتمع، وهي بذلك تحمل مع أجهزة الدولة هموم الوطن وتسهم في تقديم خدمات حقيقية، من خلال مشروعات تعليمية وطبية تدعم الأسر والأفراد دون تفرقة".

وأشار قداسة البابا إلى أن مثل هذه المبادرات تعكس وجه الكنيسة الحقيقي ككيان حي وفاعل في المجتمع، لا يقتصر دوره على الخدمة الروحية فقط، بل يمتد إلى بناء الإنسان والمساهمة في نهضة الوطن، موجهًا الشكر لكل القائمين على العمل الخدمي والتنموي في الكنيسة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.