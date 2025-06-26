الخميس 26 يونيو 2025
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إصابة 4 طلاب ومراقب بحالات مرضية خلال امتحاني الفيزياء والتاريخ بالمنيا

إصابة 4 طلاب خلال
إصابة 4 طلاب خلال أداء امتحان الفيزياء

أصيب 4 طلاب ومراقب بإعياء مرضية خلال أداء امتحانات الفيزياء والتاريخ في الشهادة الثانوية العامة في المنيا.

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وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن إصابة عدد من الطلاب ومراقب بحالات مرضية مفاجئة خلال أداء امتحانات الفيزياء والتاريخ في عدد من مراكز المنيا.

الشهادة الثانوية العامة في المنيا

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 4 طلاب ومراقب تنوعت إصابتهم ما بين مغص كلوي ومعوي وهبوط.

وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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