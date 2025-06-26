بعد تسكينهم، محافظ القاهرة يزور أسر عقاري حدائق القبة المنهارين

قام الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بزيارة لـ ٤ من الأسر الذين فقدوا منازلهم في حادث انهيار العقارين ٢٠، و٢٢ أبو سيف من الخليج المصري بحي حدائق القبة، والذين تم تسكينهم في وحدات بديلة بمدينة ١٥ مايو.

واطمأن محافظ القاهرة خلال زيارته على توافر كافة الخدمات لهم.

توفير مساكن بديلة للأسر

وأكد محافظ القاهرة أن كافة أجهزة الدولة عملت على التخفيف عن الأسر المضارة مشيرًا إلى أن المحافظة وفرت لهم المساكن البديلة، وأسهمت وزيرة التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع وزيرة التنمية المحلية فى تأثيث الوحدات السكنية التي حصلوا عليها، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الدعم لكافة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

رافق محافظ القاهرة فى جولته أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وسامح فهيم مدير مديرية التضامن الاجتماعى، واللواء محمد بهجت رئيس حى ١٥ مايو وعدد من قيادات المحافظة.

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