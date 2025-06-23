معتصم النهار يتعاقد على بطولة فيلم "وحين يكتب الحب"

تعاقد مؤخرًا الفنان اللبناني معتصم النهار على المشاركة في بطولة فيلم “وحين يكتب الحب”، والذي يقوم بإخراجه محمد هاني، في أولى تجاربه الإخراجية بالأفلام الروائية الطويلة.

الفيلم يلعب بطولته النجوم أحمد الفيشاوي ومعتصم النهار وسوسن بدر، ويجري اختيار باقي أبطال الفيلم، وهو من إنتاج نايف عبد الله وتأليف سجى محمد الخليفات.

الفيلم هو التجربة الأولى لمخرجه محمد هاني بعد مجموعة من التجارب كمخرج منفذ ومخرج وحدة ثانية وقدم عددا من الأفلام القصيرة، وتدور أحداثه في إطار رومانسي.

ونشر أحمد الفيشاوي عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورا من جلسة التعاقد، وكتب في التعليق: "بسم الله الرحمن الرحيم. تم بحمد الله التعاقد على فيلم" حين يكتب الحب" تأليف: سجى محمد الخٌلفيات، إنتاج: صديقى الحبيب نايف عبدالله، إخراج: محمد هانى اللي بعمل معاه اول فيلم طويل له، ودى المره ال 16 اللى اكون بعمل لمخرج أول عمل له مع حبى وتقديرى".

كل ما تريد معرفته عن مسلسل نفس

من جانب آخر شارك معتصم النهار في سباق دراما رمضان الماضي بمسلسل “نفس” مع عدد من النجوم أبرزهم عابد فهد، دانييلا رحمة، وهو من تأليف إيمان السعيد وإخراج إيلي السمعان.

وتدور أحداث مسلسل نفس حول قضايا الحب والتضحيات والخيانة وتركز أحداث المسلسل على الصراعات العاطفية والاجتماعية التي يواجهها الأبطال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.