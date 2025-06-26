السجن المؤبد لسيدة متهمة بحيازة وتصنيع متفجرات والانضمام لتنظيم ارهابي

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد لسيدة من كوادر الصف الأول لجماعة الإخوان الإرهابية والمتهمة بتلقي تمويلات من تنظيم داعش سوريا الإرهابي وتصنيع وحيازة متفجرات وأسلحة تقليدية بقصد استخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية.

ووجهت النيابة العامة الي المتهمة في القضية رقم 618 لسنة 2024 اتهامات بارتكاب أعمال إرهابية باستخدام القوة والتهديد والترويع في الداخل، وإحراز مواد متفجرة، وصناعة أسلحة تقليدية بغرض استخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية.

كما أسندت النيابة العامة للمتهمة: “الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن حاولت وآخرين منع مؤسسات الدولة وسلطتها العامة من ممارسة أعمالها بالقوة والاعتداء على أفراد الجيش والشرطة، وتخريب المؤسسات العامة والخاصة، بهدف الإخلال بالنظام العام وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تحقيق أغراضها”.

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