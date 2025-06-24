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حوادث

المؤبد لـ 11 متهما في قضية المرج الثالثة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر اليوم الثلاثاء، بالسجن المؤبد لـ 11 متهما في قضية خلية المرج الثالثة لاتهامهم بحيازة مواد مفرقعة والانضمام لجماعة إرهابية. 

 

محاكمة المتهمين في خلية المرج الثالثة


وجاء في أمر الإحالة أنه "بتاريخ 13 نوفمبر 2014 بدائرة  قسم المرج بمحافظة القاهرة، انضم المتهمون جميعًا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين".

كما أسند للمتهمين: “الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن منعوا مؤسسات الدولة وسلطتها العامة من ممارسة أعمالها بالقوة والاعتداء على أفراد الجيش والشرطة، وتخريب المؤسسات العامة والخاصة، بهدف الإخلال بالنظام العام وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تحقيق أغراضها”.

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خلية المرج الثالثة مواد مفرقعة جماعة إرهابية

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