التاريخ سهل والفيزياء صعبة، آراء طالبات الثانوية العامة بمطروح (صور)

خرج طلاب الثانوية العامة، قبل قليل، من لجان الامتحانات في محافظة مطروح بعد أداء امتحاني مادة الفيزياء ومادة التاريخ.

امتحانات الثانوية العامة

ورصدت عدسة "فيتو" آراء طالبات الثانوية العامة لأداء امتحاني الفيزياء والتاريخ من أمام لجنة باحثة البادية بمرسى مطروح.

آراء طلاب الثانوية العامة في الامتحانات

وقالت إحدى طالبات الشعبية الأدبية الثانوية العامة إن امتحان التاريخ كان سهلا جدا والامتحان كله من ورقة المفاهيم بالنص.

بينما قالت إحدى طالبات الشعبة العلمية الثانوية العامة إن امتحان الفيزياء “صعب وفيه تريكات كتيرة”، وقالت إحدى طالبات الشعبة العلمية للثانوية العامة “مفيش مسائل كتير وكله نظري”.

في سياق آخر أكدت وزارة التربية والتعليم أن المواد التي تخص طلاب النظام الجديد فقط وتضاف للمجموع هي: (اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - الأحياء - الإحصاء)، وأن المواد التي تخص طلاب النظام الجديد ولا تضاف درجاتها للمجموع هي: اللغة الأجنبية الثانية، وأكدت أن المواد التي تخص طلاب النظام القديم وتضاف درجاتها للمجموع هي: (اللغة الأجنبية الأولى - اللغة الأجنبية الثانية - علم النفس والاجتماع - الفلسفة والمنطق - الأحياء - الجيولوجيا وعلوم البيئة - الرياضيات البحتة - الرياضيات التطبيقية)، وأن المواد التي تخص طلاب النظام القديم فقط ولا تضاف درجاتها للمجموع هي (الاقتصاد والإحصاء).

وقد أوضح الوزير أن مواصفات أسئلة الامتحانات العام الحالي كما هي دون تغيير، حيث ستتضمن ٨٥% لأسئلة الاختيار من متعدد، و15% للأسئلة المقالية.



وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الامتحانات تشمل توزيعًا دقيقًا لعدد الأسئلة وطبيعتها في كل مادة، بما يحقق التوازن في قياس المهارات المختلفة لدى الطلاب، من تحليل وفهم وتطبيق واستيعاب.

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