الخميس 26 يونيو 2025
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حوادث

تصادم 3 سيارات واشتعال النيران بالميكروباص، تفاصيل حادث دامي أعلى محور 26 يوليو

حادث سير
حادث سير

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة لكشف تفاصيل حادث تصادم بين 3 سيارات، بمحور 26 يوليو، كما اندلع حريق بسيارة ميكروباص، مما أسفر عن تفحمها، وتم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى.

كشفت المعاينة الأولية لحادث كرداسة، أن عجلة القيادة اختلت من سائق الميكروباص ثم اصطدمت بسيارة ملاكي وسوزوكى ثم بسور محور 26 يوليو وحدث اشتعال بالكامل في السيارة ونتج عنها وفاة شخصان وإصابة 10 آخرين ونقلوا إلى المستشفى وقامت أوناش المرور برفع حطام الحادث وتسيير حركة السيارات وإعادة تنظيمها مرة آخرى.

 

وقوع حادث مروري بمحور 26 يوليو

 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بمحور 26 يوليو، اتجاه مدينة 6 أكتوبر، بعد نزلة المنصورية نطاق كرداسة.

وانتقل رجال المرور لمكان الحادث، وتبين من خلال الفحص، اصطدام 3 سيارات، مما أسفر عن إصابة 10 من مستقليها،  ووفاة 2 آخرين، بعدما اشتعلت النيران بسيارة ميكروباص، مما أدى إلى تفحمها.

تم نقل المصابين إلى المستشفى، وإزالة آثار الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

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نيابة الجيزة كرداسة مديرية أمن الجيزة

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