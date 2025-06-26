الخميس 26 يونيو 2025
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البيئة والتنمية المحلية تعلنان التسليم النهائي للمدفن الصحي بسمسطا في بني سويف

المدفن الصحي بسمسطا
المدفن الصحي بسمسطا في بني سويف
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أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، التسليم النهائي لخلية الدفن الصحي بمركز ومدينة سمسطا في محافظة بني سويف، وذلك ضمن خطة وزارتي البيئة والتنمية المحلية لتطوير منظومة النظافة، وإنشاء عدد من المدافن الصحية للتخلص الآمن من القمامة والمخلفات.

وجاء ذلك من خلال اللجنة المختصة، والمشكلة من وزارات (البيئة، التنمية المحلية ووزارة الدفاع ممثلة في الكلية الفنية العسكرية والهيئة العربية للتصنيع) والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري، وهى اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة، بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقود مراحل البنية الاساسية لمنظومة المخلفات بالمحافظات، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارتى البيئة والتنمية المحلية.

ومن جانبها أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن المدفن يتضمن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة أمن وغرفة للمولدات تحتوي على عدد 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية  وأعمدة  إنارة وخزانات للمياه بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي، وخزان وقود ومغسلة سيارات، كما يوجد به شبكة مواسير لتجميع سائل الرشيح ومحاطة من الخارج بزلط ريب راب كما أن بحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية ومحاطة من الخارج بزلط الريب راب ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.

واوضحت وزيرة البيئة ان المدافن الصحية تعد جزءا أساسيا من البنية التحتية بهدف تعزيز الدفن الصحى والقضاء على التراكمات، وذلك ضمن جهود الوزارات المعنية لدعم وتطوير البنية التحتية لمنظومة النظافة بالمحافظات، وزيادة فرصة التخلص الآمن من المخلفات، بالإضافة إلى غلق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائى بما يحد من حجم الانبعاثات الناتجة عن تراكم المخلفات ويساهم في الحد من غازات الاحتباس الحراري، إلى جانب الحد من الآثار الضارة على الصحة.

كما أوضحت الدكتورة منال عوض أنه تكلفة المدفن الصحى بلغت حوالي 63 مليون جنيه مليون جنيه، ويأتى ذلك في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية، لتكليفات فخامة رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بأهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية للمنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة في مختلف محافظات الجمهورية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى الجهود المبذولة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة بنى سويف، حيث يبلغ إجمالي حجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بالمحافظة بلغت 125 مليون جنيه مليون جنيه، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من تسليم المدفنين الصحيين بقرية سنور ومركز سمسطا بتكلفة بلغت 41 مليون جنيه، كما تم تسليم المحطة الوسيطة الثابتة بمدينة ناصر بتكلفة 21 مليون جنيه.

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