العمل تنظم ندوات توعوية لمديريات العمل بشأن تحديث بيانات المنظمات النقابية

أصدر وزير العمل محمد جبران، القرار رقم 133 لسنة 2025، بشأن تحديث بيانات المنظمات النقابية العمالية استعدادًا لإجراءات للدورة الإنتخابية 2026-2030.

تحديث بيانات المنظمات النقابية العمالية

ونظمت الإدارة العامة لشئون المنظمات النقابية بـديوان وزارة العمل، وبرئاسة المستشار وليد عبد الرازق، وفريق عمل الإدارة، وحضور مروة محمد سعد من ادارة تنمية المواهب بالوزارة، ندوة توعوية وتثقيفية لشرح تفاصيل قرار الوزير،والضوابط الصادرة من "الإدارة" لتطبيق القرار بمنتهى الدقة ومواجهة التحديات التي تواجه إدارات المنظمات النقابية بمديريات العمل، وكيفية تذليلها.

شارك في الندوة ممثلون عن مديريات عمل محافظات البحيرة والغربية والشرقية والسويس والجيزة ودمياط والفيوم والقليوبية والمنوفية، حيث شهدت الندوة مناقشات بشأن طرق وآليات متابعة تحديث بيانات المنظمات النقابية العمالية، والاستعدادات الجارية للعملية الإنتخابية.

خروج انتخابات عمالية تليق بالجمهورية الجديدة

ونقل المستشار وليد عبد الرازق تحيات الوزير محمد جبران للزملاء وحرصه الدائم على خروج انتخابات عمالية تليق بالجمهورية الجديدة.

وتفرز تنظيمات عمالية قادرة على المشاركة في عملية التنمية تحت قيادات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن الإجراءات تتم في ظل منظومة التحول الرقمي التي تشهدها الوزارة خلال هذه الفترة في الخدمات المُقدمة للجماهير.

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