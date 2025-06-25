وزير الكهرباء يغادر إلى الصين للمشاركة بمؤتمر شنغهاي للطاقات المتجددة

غادر الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، القاهرة، اليوم الأربعاء، متوجها إلى الصين، للمشاركة فى مؤتمر شنغهاي للطاقات المتجددة وحلول الطاقة النظيفة.

مؤتمر شنغهاي للطاقات المتجددة وحلول الطاقة النظيفة

ومن المقرر أن يبحث المؤتمر سبل دعم وتعزيز الشراكة والتعاون مع الجانب الصيني فى مجالات توطين صناعة المهمات الكهربائية وبطاريات تخزين الطاقة ومشروعات الضخ والتخزين واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى دعم وتطوير الشبكة والتصدي لسرقات التيار والحد من الفقد واستدامة إمدادات الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لضمان استقرار الشبكة الموحدة.

كما يلتقي وزير الكهرباء على هامش المؤتمر بعدد من رؤساء كبرى الشركات الصينية فى إطار العمل على جذب المزيد من الاستثمارات فى مجال الكهرباء والطاقة.

إبراز الدور المصرى كمركز استراتيجي وممر محوري لتبادل الطاقة النظيفة

ويلقى الدكتور محمود عصمت كلمة مصر فى الجلسة الافتتاحية ويشارك فى عدد من الجلسات الخاصة بالطاقة المتجددة والتحول الطاقي لابراز الدور المصرى كمركز استراتيجي وممر محوري لتبادل الطاقة النظيفة والربط بين شبكات الكهرباء فى قارات اسيا وأفريقيا واوروبا، وتتضمن الزيارة لقاءات مع رؤساء الوفود والشركات المشاركة.

وكذلك عدد من الزيارات الميدانية إلى أكبر مركز تحكم فى العالم وكذلك محطة للضخ والتخزين وعدد من مصانع مهمات الكهرباء فى مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى مجالات خفض الفقد ومن التعدى على التيار الكهربائي وغيرها من مجالات التعاون والعمل المشترك مع الجانب الصيني.

توطين صناعة المهمات الكهربائية ونقل التكنولوجيا الحديثة

جدير بالذكر ان الزيارة تأتي على خلفية عدد من اللقاءات والاجتماعات التى تمت على مدار الشهور الماضية فى إطار توجه الدولة لتوطين صناعة المهمات الكهربائية ونقل التكنولوجيا الحديثة ودعم وتطوير الشبكة الكهربائية وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة، وكذلك تعظيم عوائدها بواسطة تقنيات تخزين الطاقة، بالإضافة إلى العمل المشترك فى مجال خفض الفقد الفني والتجاري على مستوى شبكات التوزيع، فى ضوء استراتيجية العمل ومزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والتوسع فى مشروعات الضخ والتخزين للحفاظ على استقرار الشبكة الموحدة وتأمين الاستدامة والاستمرارية للتغذية الكهربائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.