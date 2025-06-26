الخميس 26 يونيو 2025
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حوادث

قرارات النيابة في اتهام كوافيرة بممارسة الرزيلة بأكتوبر

حجز المتهمة
حجز المتهمة

تجري النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة في اتهام كوافيرة بممارسة الرذيلة في مدينة الشيخ زايد عقب إلقاء مباحث الآداب القبض عليها.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لبيان ملابساتها وتحفظت على هاتف المتهمة، تمهيدا لتفريغها واعداد تقرير وافي بمحتوياته.

وخلال التحقيقات اعترفت المتهمة أنها تقوم بممارسة الرذيلة مع راغبي المتعة مقابل مبالغ مالية، وأمرت النيابة بحجزها 24 ساعة علي ذمة التحريات.

 

القبض على المتهمة بالجيزة

 

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا بإلقاء القبض على فتاة تبلغ من العمر 20 سنة أثناء مقابلتها مع أحد راغبي المتعة الحرام داخل شقتها بدائرة القسم.

وتمكنت إدارة مباحث مكافحة الآداب العامة بمديرية أمن الجيزة بالتعاون مع قوات البحث الجنائي من ضبط  فتاة تعمل كوافيرة، تستقطب راغبي المتعة لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، داخل شقتها بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد.

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