حجز المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من محل شهير بأكتوبر

أمرت نيابة الجيزة بحجز متهم بسرقة سلسلة من محل مصوغات ذهبية شهير بمدينة 6 أكتوبر، 24 ساعة علي ذمة التحريات التي تجري معه.

القبض علي المتهم بالجيزة

كانت مالكة محل مصوغات ذهبية شهير نشرت مقطع فيديو لشخص رصدته كاميرات المراقبة، خلال سرقته سلسلة ذهبية والانصراف من المحل، ورصدت مكافأة لمن يرشد عن المتهم.

بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث بالجيزة لهوية المتهم، وتمكنوا من القبض عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق، التي كلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف على ملابساته، واستدعاء صاحبة محل الذهب لسماع أقوالها في الحادث.

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