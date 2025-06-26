رقم ضخم، فيفا يكشف عدد الحضور الجماهيري في كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، عن الحضور الجماهيري لمباريات كأس العالم للأندية حتى الآن مع اقتراب نهاية دور المجموعات.

عدد الحضور الجماهيري في كأس العالم للأندية

وبلغ الحضور الجماهيري في كأس العالم للأندية أكثر من مليون ونصف مشجع في جميع المباريات التي أقيمت حتى الآن في البطولة.

وارتفع عدد الأندية التي ودعت منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025 إلى 15 فريقا، وذلك بعد خروج ريفر بليت الأرجنتيني، بعد خسارته بثنائية نظيفة أمام إنتر ميلان في ختام دور المجموعات للمجموعة الخامسة.

فيما تأهل مونتيري المكسيكي عن المجموعة الخامسة في كأس العالم للأندية كوصيف باكتساح أوراوا ريد الياباني بنتيجة 4-0، فجر اليوم الخميس.

ويتأهل إلى دور الـ16 من مونديال الأندية 2025 فريقان من كل مجموعة (8 مجموعات)، ليصل في النهاية عدد الأندية المتأهلة إلى 16 فريقًا، وهو رقم الفرق المودعة للبطولة نفسه.

ومن المنتظر أن يودع فريق آخر منافسات كأس العالم للأندية، لم تتحدد هويته بعد إلا أنه إحدى فرق المجموعة الثامنة من المسابقة ليغادر برفقة باتشوكا الذي أخفق في بلوغ غايته من المشاركة في المونديال.

وسيغادر أحد الثلاثي ريال مدريد الإسباني، الهلال السعودي، ريد بول سالزبورج، بينما سيتأهل ثنائي بينهما، ويتوقف ذلك على نتيجة مواجهات الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة بالمونديال، التي ستقام فجر غدا الجمعة.



الأندية التي غادرت كأس العالم للأندية 2025

- بورتو البرتغالي.

- الأهلي.

-أتلتيكو مدريد الإسباني.

- سياتل ساوندرز الأمريكي.

- بوكا جونيورز الأرجنتيني.

- أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

- الترجي الرياضي التونسي.

- لوس أنجلوس الأمريكي.

- ريفر بليت الأرجنتيني.

- أوراوا ريد دايموندز الياباني.

- ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

- أولسان هيونداي الكوري.

- الوداد الرياضي المغربي.

- العين الإماراتي.

- باتشوكا المكسيكي.

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