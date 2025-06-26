تحديد أطراف مباريات دور الـ16 من كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية، تحددت هوية عدد 14 فريقا متأهلة إلى دور ثمن نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025، المُقامة حاليًا بنظامها الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تستمر حتى يوم 13 يوليو المقبل.

وتبقي مقعدين عن المجموعة الثامنة (مجموعة ريال مدريد والهلال السعودي وسالزبورج وباتشوكا) لتحديد آخر المتأهلين لدور الـ 16 لمونديال الأندية

وتنطلق منافسات دور الـ16 من كأس العالم للأندية يوم السبت 28 يونيو الجاري، وتستمر حتى الأربعاء 2 يوليو القادم.

وتعد تلك النسخة هي الأولى من نوعها بعد تطبيق النظام الجديد الذي يقضي بمشاركة 32 فريقًا في البطولة، حيث يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الثمانية إلى دور الـ16.

مواجهات دور الـ16 من كأس العالم للأندية



متصدر المجموعة الأولى (بالميراس) ضد وصيف المجموعة الثانية (بوتافوجو).

متصدر المجموعة الثانية (باريس سان جيرمان) ضد وصيف المجموعة الأولى (إنتر ميامي).

متصدر المجموعة الثالثة (بنفيكا) ضد وصيف المجموعة الرابعة (تشيلسي).

متصدر المجموعة الرابعة (فلامينجو) ضد وصيف المجموعة الثالثة (بايرن ميونخ).

متصدر المجموعة الخامسة ( إنتر ميلان) ضد وصيف المجموعة السادسة (فلومينينسي).

متصدر المجموعة السادسة (بوروسيا دورتموند) ضد وصيف المجموعة الخامسة ( مونتيري).

متصدر المجموعة السابعة (يوفنتوس حتى الآن) ضد وصيف المجموعة الثامنة.

متصدر المجموعة الثامنة ضد وصيف المجموعة السابعة (مانشستر سيتي حتى الآن).



وكان فريق فلامينجو البرازيلي أول الفرق الحاصلة على بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم للأندية.

جاء ذلك بعدما حقق فلامينجو فوزًا ثمينًا على تشيلسي بثلاثة أهداف لهدف، في الجولة الثانية من دور مجموعات البطولة لحساب المجموعة الرابعة، مقابل فوز الترجي على لوس أنجلوس بهدف دون رد.

وتصدر فلامينجو المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، ليتأهل رسميًا إلى دور الـ16.

وحسم فريقي بورسيا دورتموند الألماني، وفلومينينسي البرازيلي بطاقتي التأهل إلى دور الـ16 من المجموعة السادسة، كمتصدر ووصيف.



وفي المجموعة الرابعة كذلك، تأهل تشيلسي كوصيف، بعدما فاز على الترجي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، بنتيجة 3/0.

وحسم بايرن ميونخ بطاقة التأهل الثانية بعد الفوز على بوكا جونيورز في الجولة الثانية من دور المجموعات بنتيجة 2-1، لحساب المجموعة الثالثة.

وفي المجموعة نفسها، حصل بنفيكا على بطاقة التأهل إلى دور الـ16، كمتصدر، مقابل الوصافة لـ بايرن ميونخ، بعدما فاز الفريق البرتغالي على الألماني بهدف دون رد في الجولة الثالثة.

كما تأهل كل من مانشستر سيتي ويوفنتوس، من المجموعة السابعة، بعد فوزهما على العين والوداد، بنتيجة 6/0 و4/1، على الترتيب، في الجولة الثانية من دور المجموعات، وستُحسم الصدارة والوصافة عند خوض مباراتهما سويًا اليوم الخميس.



وفي المجموعة الثانية، تأهل كل من باريس سان جيرمان وبوتافوجو، كمتصدر ووصيف، بعدما فاز الأول على سياتل بهدفين دون رد، وسقط الأخير أمام أتلتيكو مدريد بهدف نظيف.

وبالنسبة للمجموعة الأولى، تأهل كل من بالميراس وإنتر ميامي كمتصدر ووصيف، في حين ودعا الأهلي وبورتو البطولة.

وأخيرا حسم إنتر ومونتيري التأهل عن المجموعة الخامسة.

الفرق المتأهلة لدور الـ16 من كأس العالم للأندية



المجموعة الأولى:

المتصدر: بالميراس البرازيلي.

الوصيف: إنتر ميامي الأمريكي.

المجموعة الثانية:

المتصدر: باريس سان جيرمان الفرنسي.

الوصيف: بوتافوجو البرازيلي.

المجموعة الثالثة:

المتصدر: بنفيكا البرتغالي.

الوصيف: بايرن ميونخ الألماني.

المجموعة الرابعة:

المتصدر: فلامينجو البرازيلي.

الوصيف: تشيلسي الإنجليزي.

المجموعة الخامسة:

المتصدر: إنتر ميلان الإيطالي

الوصيف: مونتيري المكسيكي

المجموعة السادسة:

المتصدر: بوروسيا دورتموند الألماني.

الوصيف: فلومينينسي البرازيلي.

المجموعة السابعة:

المتصدر: يوفنتوس الإيطالي (لم يُحسم المتصدر حتى الآن).

الوصيف: مانشستر سيتي الإنجليزي (لم يُحسم الوصيف حتى الآن).

المجموعة الثامنة:

المتصدر: لم يحدد بعد.

الوصيف: لم يحدد بعد.

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