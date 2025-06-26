قرار عاجل من النيابة بشأن اتهام عامل بإلقاء مادة حارقة على زوجة عمه

أمرت نيابة بولاق الدكرور بحبس عامل حاول التخلص من زوجة عمه، في بولاق الدكرور، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأفاد المتهم أمام جهات التحقيق باعتقاده أن المتهمة متورطة في إيذاءه وإيقاف حاله ورزقه بأعمال السحر، وألقى عليها مادة سريعة الاشتعال، مما أسفر عن إصابتهما.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة لكشف ملابساتها، كما أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابة تمهيدا لسماع أقوالها.

عامل يشعل النيران في زوجة عمه ببولاق الدكرور



تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نقل سيدة وعامل إلى المستشفى، مصابين بحروق في بولاق الدكرور.

بإجراء التحريات تبين أن العامل المصاب شك في زوجة عمه بالتسبب في إيذاءه بأعمال سحر مما دفعه لإلقاء مادة سريعة الاشتعال عليها واشعال النيران بها أسفرت عن إصابتها، وإصابته.

تم نقل المصابين إلى المستشفى، والتحفظ على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

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