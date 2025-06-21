قبل نظر القضية، كيف تخلص جامع قمامة من زميله في بولاق الدكرور

تنظر محكمة جنايات الجيزة، بعد قليل، أولى جلسات محاكمة جامع قمامة متهم بضرب صديقه حتى الموت في بولاق الدكرور.

وأحالت النيابة العامة في الجيزة جامع قمامة للمحاكمة أمام الجنايات فى اتهامه بضرب صديقه عمدا خلال مشاجرة بينهما بأن سدد له طعنة نافذة في الصدر أودت بحياته، في منطقة بولاق الدكرور.

وكشف التحقيقات، أن المتهم "ع. ب" جامع قمامة، ضرب المجني عليه “ع. ف”عمدا وكان ذلك على إثر مشاجرة مفتعلة منه، وما أن سنحت له الفرصة حتى أشهر في وجهه سلاحا أبيض "سكين".

وأضافت التحقيقات، قيام المتهم بتسديد ضربة للمجني عليه بسلاح أبيض إستقرت بصدره فأحدث إصابته الموصوفة بتقارير الطب الشرعي والصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضربة أفضت إلى موت المجني عليه.

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