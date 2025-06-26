ضبط عاطلين سرقا مشغولات ذهبية وفضية ببولاق أبو العلا

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطلين لقيامها بسرقة مشغولات ذهبية وفضية ومبالغ مالية من داخل شقة سكنية بـ منطقة بولاق أبو العلا.

سرقة مشغولات ذهبية وفضية ببولاق أبو العلا

وكانت مديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا من قسم شرطة بولاق أبو العلا يفيد بضبط (عنصرين جنائيين)، لقيامهما بسرقة (كمية من المشغولات الذهبية والفضية ومبلغ مالى( من إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة القسم.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب "كسر الباب" ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عملائهما سيئى النية (7 أشخاص) وتمكن رجال المباحث من ضبطهم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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