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اقتصاد

ما هو سعر كيلو النحاس اليوم الإثنين في سوق المعادن؟

سعر النحاس
سعر النحاس

يعد النحاس من المعادن الأساسية في العديد من الصناعات، مثل الكهرباء والبناء والتصنيع، وتختلف أسعار النحاس الأحمر والأصفر في مصر بناء على عوامل متعددة، بما في ذلك نوع النحاس (جديد أو خردة)، وجودته، وظروف السوق المحلية والعالمية، حيث يعتبر النحاس سلعة متداولة عالميا، وبالتالي فإن أسعاره تتأثر بالبورصات العالمية مثل بورصة لندن للمعادن.

 ويعتبر  النحاس سلعة مسعّرة بالدولار الأمريكي عالميا. لذلك، فإن أي تغير في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار يؤثر بشكل مباشر على الأسعار في السوق المحلية.

ضعف الجنيه أمام الدولار يؤدي إلى ارتفاع الأسعار محليا حتى لو كانت الأسعار العالمية ثابتة.

 أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الاثنين 

 ويستخدم النحاس الأحمر اللامع في التطبيقات التي تتطلب جودة عالية، مثل الأسلاك الكهربائية.. ويبلغ سعر الكيلو جرام حوالي 550 جنيهًا.
 

يستخدم النحاس الأحمر الخشن في بعض الصناعات التي لا تتطلب نقاء عاليًّا، ويبلغ سعر الكيلو جرام حوالي 548 جنيهًا.
 

يعاد تدوير النحاس الأحمر الخردة لاستخدامه في صناعات مختلفة. يتراوح سعر الكيلو جرام بين 350 و400 جنيه مصري، وذلك بناء على الجودة والحالة.
 

 أسعار النحاس الأصفر
يستخدم النحاس الأصفر الخردة في صناعات متعددة، مثل تصنيع الأدوات الموسيقية والمكونات الميكانيكية.

يتراوح سعر الكيلو جرام بين 280 و297 جنيهًا.

العوامل المؤثرة على الأسعار
تتأثر أسعار النحاس بتكاليف استخراج الخام من المناجم، والتي تشمل الطاقة والعمالة والمعدات.
ارتفاع أسعار الوقود والطاقة يؤدي إلى زيادة تكلفة التعدين والنقل، مما ينعكس على السعر النهائي.

العوامل الاقتصادية الكبرى، مثل الركود أو الانتعاش الاقتصادي، تؤثر بشكل مباشر على أسعار النحاس.
ارتفاع الطلب العالمي على النحاس، خاصة من الدول الصناعية الكبرى مثل الصين والهند، يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
إذا زاد الطلب المحلي على النحاس مع نقص في الكميات المتوفرة، فإن الأسعار ترتفع.
العوامل الموسمية، مثل مواسم البناء والتشييد، قد تؤدي إلى زيادة الطلب وبالتالي رفع الأسعار.

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