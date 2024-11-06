غرفة الفنادق: بورصة لندن الدولية فرصة ذهبية لإبراز تنوع المقاصد السياحية المصرية

أكدت حبيبة الشاعر، عضو الجمعية العمومية لغرفة الفنادق، أهمية المشاركة في المعرض السياحي الدولي «بورصة لندن الدولية للسياحة» WTM2024، لإبراز تنوع المقاصد السياحية المصرية، والعمل على زيادة أعداد الأفواج السياحية القادمة لمصر.

مشاركة وزارة السياحة والآثار في بورصة لندن

وأشارت إلى أهمية المشاركة بالمعرض، للتعرف على المزيد من الخدمات التي يتم تقديمها للزوار، بالإضافة إلى المشاريع المزمع افتتاحها والاستثمارات الجديدة في قطاع السياحة داخل مصر وخارجها

أهمية السوق البريطاني للسياحة المصرية

وشددت على أهمية السوق البريطاني بالنسبة للسياحة المصرية حيث يعد أحد أهم الأسواق السياحية الرئيسية المستهدفة، مشيرة إلى أن هناك تنوعًا في جنسيات السائحين الوافدين إلى مصر من الأسواق المختلفة.

كما شددت على ضرورة اتخاذ الفنادق المصرية خطوات فعالة في التحول الرقمي والحفاظ على البيئة ولاسيما مع تنامي اتجاه تفضيل المقاصد السياحية التي تهتم بالحفاظ على البيئة عالميًّا، مشيرة إلى حصول العديد من المنشآت الفندقية المصرية على شهادة النجمة الخضراء (Green Star).



الجناح المصري المشارك في بورصة لندن السياحية

وتشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في هذا المعرض خلال العام الجاري بجناح مساحته 800 متر مربع، يضم عدد 80 مشارك من بينهم 38 شركة سياحة و38 فندق، بالإضافة إلى شركتين طيران وهما: شركة Air Cairo وشركة Nesma، إلى جانب مشاركة محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء وجمعية الحفاظ على السياحة الثقافية.