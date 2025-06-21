السبت 21 يونيو 2025
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أخبار مصر

وزيرالعمل: برامج لتعليم ممرضات كفر الشيخ اللغة الألمانية بالمجان

وزير العمل
وزير العمل
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وجه وزير العمل محمد جبران، اليوم السبت، بتنظيم دورات تدريبية لتأهيل ممرضات محافظة كفر الشيخ على اللغة الألمانية،بالتعاون مع "المحافظة"، وذلك لتلبية احتياجات سوق العمل الألماني من هذه المهنة.

تخصيص 11 ماكينة خياطة وتفصيل وتسليمها 

كما أعلن الوزير جبران عن تخصيص 11 ماكينة خياطة وتفصيل وتسليمها إلى خريجات دورة تدريبية حالية في هذا المجال، لدعمهن على إقامة مشروعات صغيرة.

جاء ذلك خلال ختام وزير العمل محمد جبران، زيارته اليوم إلى محافظة كفر الشيخ، وأثناء تفقد مبنى مديرية العمل بالمحافظة، وذلك بعد تطويره، وتجهيزه بكافة الإمكانيات، ورفع كفاءة بنيته التحتية، وربط شبكة معلوماته، بمنظومة التحول الرقمي بالوزارة، ليقدم الخدمات بشكل لائق وكريم للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي،رئيس الجمهورية.

حيث أكد الوزير خلال التفقد -بحضور اللواء د. علاء عبدالمعطي، ومدير المديرية د. حسن هيكل -، على أن هناك خطة تقوم الوزارة بتنفيذها على أرض الواقع تتمثل في تطوير البنية التحتية والمعلوماتية بكافة المديريات.

كما حث الوزير، جميع العاملين بالمديرية على تكثيف الجهود والعمل من أجل خدمة أفضل للمواطنين.

وفي نفس السياق تفقد الوزير والمحافظ، وحدة التدريب المهني المتنقلة المتواجدة أمام مقر "المديرية" والتي تقوم خلال هذه الأيام بتقديم دورة تدريبية مجانية عبر مهنة الخياطة والتفصيل، وأوضح الوزير أن هذه "الوحدة" جزء من منظومة مراكز ووحدات التدريب الثابتة والمتنقلة المنتشرة في ربوع الجمهورية، وتعمل في نطاق المبادرات الرئاسية، لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وإعداد الشباب لسوق العمل، وتنمية مهاراته.

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