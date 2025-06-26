الرئيس التونسي: من يفتعل الأزمات لن يبقى خارج دائرة المحاسبة

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن اللوبيات التي تُحاول بشتى الطرق تأجيج الأوضاع وافتعال الأزمات لا يمكن أن تبقى خارج دائرة المحاسبة والمساءلة، كما أن من يخدمهم داخل الإدارة لن يبقوا بدورهم خارج المساءلة والمحاسبة.

تسيير عدد من المرافق العمومية

وبحسب البيان الصادر عن مؤسسة الرئاسة التونسية، فقد قال سعيد “ ومن طالت بطالتهم أجدر بأن يحلّوا محلّهم، فالوطنية والإخلاص والتفاني والتقشّف والعطاء دون حدود يجب أن تكون كلّها عناصر في اختيار من يسهرون على تسيير عدد من المرافق العمومية أو يعملون داخل أجهزة الدّولة ومؤسّساتها ومنشآتها العموميّة”.

الكثيرين يتعلّلون بالإجراءات

وأضاف رئيس الجمهورية: أنّ الكثيرين يتعلّلون بالإجراءات في حين أنّه عند التدخّل المباشر لحلّ إشكال بسيط يعترض منظوري الإدارة بوجه عام، بسبب التباطؤ والتعلّل بهذه الإجراءات يغيب هذا التخاذل وهذا التعلّل غير البريء.

مراجعة جذريّة

وشدد الرئيس التونسي في هذا السياق على أنّ عديد النصوص يجب أن تُراجع مراجعة جذريّة هذا فضلا عن عدد من التعيينات والمؤسّسات التي لا جدوى من وجودها.

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