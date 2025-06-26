الخميس 26 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الرئيس التونسي: من يفتعل الأزمات لن يبقى خارج دائرة المحاسبة

الرئيس التونسي، فيتو
الرئيس التونسي، فيتو

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن اللوبيات التي تُحاول بشتى الطرق تأجيج الأوضاع وافتعال الأزمات لا يمكن أن تبقى خارج دائرة المحاسبة والمساءلة، كما أن من يخدمهم داخل الإدارة لن يبقوا بدورهم خارج المساءلة والمحاسبة. 

تسيير عدد من المرافق العمومية

وبحسب البيان الصادر عن مؤسسة الرئاسة التونسية، فقد قال سعيد “ ومن طالت بطالتهم أجدر بأن يحلّوا محلّهم، فالوطنية والإخلاص والتفاني والتقشّف والعطاء دون حدود يجب أن تكون كلّها عناصر في اختيار من يسهرون على تسيير عدد من المرافق العمومية أو يعملون داخل أجهزة الدّولة ومؤسّساتها ومنشآتها العموميّة”. 

الكثيرين يتعلّلون بالإجراءات

وأضاف رئيس الجمهورية: أنّ الكثيرين يتعلّلون بالإجراءات في حين أنّه عند التدخّل المباشر لحلّ إشكال بسيط يعترض منظوري الإدارة بوجه عام، بسبب التباطؤ والتعلّل بهذه الإجراءات يغيب هذا التخاذل وهذا التعلّل غير البريء. 

مراجعة جذريّة

وشدد الرئيس التونسي في هذا السياق على أنّ عديد النصوص يجب أن تُراجع مراجعة جذريّة هذا فضلا عن عدد من التعيينات والمؤسّسات التي لا جدوى من وجودها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس التونسي قيس سعيد تأجيج الأوضاع

مواد متعلقة

إجلاء 100 إيطالي و17 إسبانيا من ليبيا إلى تونس بريا

توصيات مؤتمر الإعلام الأمني العربي في تونس

سفير تونس بالقاهرة يكشف موقف بلاده من خطة مصر لمواجهة تهجير الفلسطينيين
ads

الأكثر قراءة

بعد تداول صورتها مع الزعيم، لبلبة لـ"فيتو":" لا دي ملامحي ولا الشكل شكلي ولا دي أنا"

مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم أعلى محور 26 يوليو (فيديو وصور)

9 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة لوزيري المالية والكهرباء بحضور مدبولي

صورة متداولة تكشف هوية طالب ثانوية عامة نشر امتحان الفيزياء

جاحد للجميل، رسالة قوية من ساويرس إلى سوري هاجم مصر وأهان شعبها

أخبار مصر: السقا يعتدي بالضرب على مها الصغير، طلب من ساويرس للمؤرخين العرب بشأن فلسطين، مفاجأة في قائمة الزمالك الجديدة

شاهد رد فعل مفاجئ من طلاب الثانوية العامة بعد أداء امتحاني الفيزياء والتاريخ

اعترض طريقهما بسيارته، التحقيق في اتهام أحمد السقا بضرب طليقته وسائقها بأكتوبر

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار الذهب في بداية حركة تعاملات اليوم الخميس، عيار 21 يصل لهذا المستوى

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس 26-6-2025

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

حالات تؤدي إلى وقف الدعم النقدي بالقانون

المزيد

انفوجراف

رسائل ترامب لـ إسرائيل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة أم معبد ووصفها للرسول وهل أسلمت

في ذكرى الهجرة.. لماذا استقبل أهل المدينة الرسول الكريم بسعف النخيل؟

ما الحكمة من جعل الهجرة النبوية بداية التقويم الإسلامي؟.. الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية