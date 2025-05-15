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حوادث

توصيات مؤتمر الإعلام الأمني العربي في تونس

مؤتمر الإعلام الأمني
مؤتمر الإعلام الأمني العربي في تونس

اختتم المؤتمر العربي السادس عشر لرؤساء أجهزة الإعلام الأمني أعماله بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، بإصدار عدد من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الإعلامي الأمني العربي.

وشهد المؤتمر مشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية، واتحاد إذاعات الدول العربية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

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وناقش المؤتمر دور الإعلام الأمني في التوعية بالجرائم الإلكترونية، ودعا إلى التنسيق مع الجهات المعنية لحماية النشء من مخاطرها، كما تناول استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا المجال، مطالبًا بتقديم تجارب الدول تمهيدًا لعرضها في المؤتمر القادم.

كما شدد المؤتمر على أهمية التخطيط الإعلامي لمكافحة المخدرات والتطرف، داعيًا إلى إنشاء منصات إلكترونية توعوية، والتصدي للمحتوى الذي يروج للمخدرات عبر الدراما والوسائط المختلفة.

وأوصى المشاركون في المؤتمر بتبادل الخبرات بين الدول، وتخصيص مساحات إعلامية لعرض جهود الدول العربية، مع تكليف جامعة نايف بإعداد برامج تدريبية متخصصة في الإعلام الأمني، والتنسيق مع مؤسسات الإعلام العربي المشترك لنشر حملات التوعية الشاملة.

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