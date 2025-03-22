السبت 22 مارس 2025
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خارج الحدود

سفير تونس بالقاهرة يكشف موقف بلاده من خطة مصر لمواجهة تهجير الفلسطينيين

سكان قطاع غزة، فيتو
سكان قطاع غزة، فيتو

قال محمد بن يوسف، السفير التونسي في القاهرة ومندوبها الدائم في الجامعة العربية: إن القمة العربية شهدت طرح مصر خطتها البديلة لمواجهة مشروع تهجير الفلسطينيين.

 

خطة مصر لإفشال مخطط تهجير الفلسطينيين

وأضاف: أن الخطة المصرية تم اعتمادها فأصبحت عربية إسلامية، مؤكدا أنها خطة مهمة للشعب الفلسطيني لأنها تُمكنه من التثبت بالأرض وتواجه مشروع التهجير الذي يستهدف الأخوة الفلسطينيين في قطاع غزة.

 

دعم تونس لخطة منع تهجير الفلسطينيين 

وأضاف: أننا في حاجة ماسة إلى مزيد من الدعم لخطة منع تهجير الفلسطينيين، مؤكدًا أن تونس دعمت الخطة بقوة، خصوصًا وأن هناك إصرارًا على التهجير بالقوة للشعب الفلسطيني باستهدافه بالطائرات.

 

وأكد خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “توك شو العرب” الذي يقدمه عبد الباقي عزوز بقناة “الحدث اليوم”، أن الكيان المحتل لا يهمه أي مشاريع تسوية ويصر على العدوان العسكري وهو ما لا يحل القضية الفلسطينية، موضحًا أننا اليوم لم نعد نتحدث عن قيام دولة فلسطينية ومسألة الكيان المحتل وحقوق الشعب الفلسطيني وجرائم الحرب التي تمت بحق الشعب الفلسطيني وسار الأمر هو قضية التهجير.

 

تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه

وشدد على أن الخطة المصرية لمواجهة التهجير القسري للفلسطينيين المُقدمة في القمة العربية  مهمة تُمكن الشعب الفلسطيني من تثبيت نفسه على الأرض، مشيدًا بتمسك الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بأرضه.

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