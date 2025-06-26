الخميس 26 يونيو 2025
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حوادث

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواد البترولية من خطوط نقلها بالقطامية

ضبط المتهمين، فيتو
ضبط المتهمين، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقة المواد البترولية من خطوط نقلها بـ منطقة القطامية.

سرقة المواد البترولية من خطوط نقلها بالقطامية

وكانت مديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا من قسم شرطة القطامية يفيد بضبط (4 عناصر جنائية) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقة المواد البترولية من خطوط نقلها بدائرة القسم.

وعثر بحوزتهم على (سيارة نقل "فنطاس" - سيارة بيك أب تستخدم لأغراض التأمين أثناء ارتكاب الواقعة – 2 بندقية خرطوش – 2 فرد خرطوش – الأدوات المستخدمة في ارتكاب وقائع السرقة).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم واقعتين بذات الأسلوب، وأقروا بالتصرف في المواد البترولية بالبيع لدى عملائهم سيئي النية" (3 عمال" بمخزن بيع مواد بترولية") تم ضبطهم، وبحوزتهم (3 سيارت نقل "فنطاس" - سيارة ملاكى "من متحصلات بيع المواد البترولية"). 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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