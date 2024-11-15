ماذا يحمل 2025 للعالم.. العرافة العمياء تتنبأ ببداية أحداث نهاية الزمان.. حروب في أوروبا واتصال بالكائنات الفضائية.. ونبوءة بعودة الطاعون وكوارث طبيعية كبرى

مع اقتراب نهاية العام الحالي وبدء العد التنازلي لعام 2025، عادت التنبؤات المستقبلية إلى الواجهة، خاصة تلك التي أثارت الجدل في السابق، تصدرت تنبؤات العرافة البلغارية العمياء بابا فانجا والعراف الفرنسي الشهير نوسترا داموس المشهد وسط تساؤلات حول ما يحمله المستقبل.

بابا فانجا: رؤية غامضة لعام 2025

بحسب ما نقلته مواقع عالمية مثل Economic TimesوTimes of India، توقعت بابا فانجا أن يكون عام 2025 بداية لنهاية كارثية بسبب صراعات داخلية في أوروبا تؤدي إلى تقليص عدد سكان القارة بشكل كبير. كما تنبأت بظهور تقنيات متقدمة للتخاطر بين البشر واتصال محتمل مع كائنات فضائية.

وأشارت صحيفة Metro البريطانية إلى أن العرافة توقعت أيضًا اندلاع حروب واضطرابات ستدمر أجزاء واسعة من أوروبا، مما يثير تساؤلات حول الاستقرار السياسي والاقتصادي للقارة.

نوسترا داموس: إرث من التوقعات المتجددة

من جانبه، حظيت نبوءات نوسترا داموس باهتمام واسع أيضًا، خاصة تلك التي جاءت في كتابه الشهير Les Prophéties الصادر عام 1555. تضمنت توقعاته لعام 2025 عودة الطاعون بشكل أشد فتكًا وانتشار حروب مدمرة في أوروبا. كما تحدث عن كوارث طبيعية كبيرة، منها نشاط بركاني في البرازيل وفيضانات تغمر مدنًا كبرى، مما قد يؤدي إلى اختفاء مساحات شاسعة من الأراضي.

بالإضافة إلى ذلك، ألمح نوسترا داموس إلى إمكانية ظهور "إمبراطورية مائية"، وهو تصور يشير إلى تغييرات جذرية في الجغرافيا السياسية للعالم نتيجة للكوارث البيئية.

تنبؤات تحققت وأخرى لا تزال قيد الانتظار

ما يميز كل من بابا فانجا ونوسترا داموس هو تحقيق بعض تنبؤاتهما في الماضي، مما يعزز الاهتمام بما يتوقعانه للمستقبل. تنبأت بابا فانجا بأحداث مثل كارثة تشيرنوبل، وهجمات 11 سبتمبر، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

في المقابل، يعتبر نوسترا داموس أحد أبرز العرافين في التاريخ، حيث توقع صعود أدولف هتلر، وانفجارات القنبلة الذرية في هيروشيما وناجازاكي، واغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي. وقد أشار البعض أيضًا إلى أن كتابه يحتوي على إشارات لجائحة كورونا.

ما وراء التنبؤات: الخيال أم الحقيقة؟

رغم الانتقادات التي تواجه هذه التنبؤات ووصفها بالتكهنات التي تفتقر إلى الأساس العلمي، فإن إرث هؤلاء العرافين لا يزال يحظى بمتابعة عالمية. تثير دقة بعض التوقعات السابقة تساؤلات حول إمكانية تحقق التنبؤات المستقبلية.

على الجانب الآخر، يرى العديد من العلماء والخبراء أن هذه التنبؤات ليست سوى تأويلات غامضة تعتمد على الصدفة. بينما يعتقد آخرون أنها تسلط الضوء على القضايا العالمية الملحة مثل تغير المناخ، والصراعات السياسية، والأزمات الصحية، مما يجعلها مادة للنقاش حول كيفية الاستعداد للمستقبل.

هل نحن على أعتاب عام استثنائي؟

مع اقتراب عام 2025، يظل العالم في حالة من الترقب والفضول لمعرفة ما إذا كانت هذه التنبؤات ستتحقق. هل ستشهد أوروبا اضطرابات كارثية؟ هل ستظهر تقنيات ثورية أو كوارث طبيعية غير مسبوقة؟ أم أنها ستبقى مجرد حكايات تُضاف إلى قائمة النبوءات المثيرة التي لم تتحقق؟

مهما كانت الإجابة، فإن هذه التنبؤات تعكس القلق الإنساني المستمر حول المجهول، وتدعو إلى التفكير في كيفية مواجهة التحديات المستقبلية، سواء كانت من صنع البشر أو من قوى الطبيعة.