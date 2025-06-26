مونديال الأندية، التشكيل المتوقع للهلال السعودي في مواجهة باتشوكا الحاسمة

كأس العالم للأندية، يستعد فريق الهلال السعودي، للمواجهة المرتقبة أمام باتشوكا المكسيكي، غدا الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثالثة والحاسمة من دور مجموعات كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الهلال وباتشوكا

ويحتضن ملعب “جوديس بارك”، مباراة الهلال ضد باتشوكا المكسيكي عند تمام الساعة الرابعة صباح الغد بتوقيت السعودية ومصر.

ويملك فريق الهلال، نقطتين في رصيده بعد تحقيق التعادل في مباراتيه مع ريال مدريد 1-1، وسالزبورج دون أهداف.

تشكيل الهلال السعودي المتوقع أمام باتشوكا

ومن المتوقع أن يدخل الهلال المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: رينان لودي، خاليدو كوليبالي، حسان تمبكتي، جواو كانسيلو

خط الوسط: روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، ناصر الدوسري

خط الهجوم: سالم الدوسري، مالكوم فيليب، ألكسندر ميتروفيتش

ورغم تقديم مستويات جيدة للغاية في بطولة كأس العالم للأندية 2025، إلا أن الهلال حقق تعادلين في أولى جولتين أمام ريال مدريد الإسباني (1-1)، وريد بول سالزبورج النمساوي دون أهداف.

وطبقًا لذلك، فإن الهلال يحتاج إلى الفوز - لا بديل عنه - أمام باتشوكا، مع انتظار ما ستسفر عنه نتيجة مباراة ريال مدريد وسالزبورج، من أجل التأهل إلى دور الـ16 من المونديال.

وتعادل الهلال السعودي مع ريد بول سالزبورج النمساوي بدون أهداف في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

ترتيب مجموعة الهلال وريال مدريد

ورغم محاولات زعيم آسيا خطف هدف الفوز خلال المباراة إلا أن التنظيم الدفاعي لفريق سالزبورج نجح في الحفاظ على شباكه نظيفة.

فرص تأهل الهلال السعودي لدور ال16 بكأس العالم للأندية

وهناك فرصة لتأهل الهلال لكأس العالم للأندية حال الفوز على باتشوكا، حيث إن رصيده سيكون 5 نقاط، وينتظر خسارة أيا من الريال وسالزبورج، ويتأهل رفقة المنتصر منهما.

وتعادل الهلال يعني خروجه رسميا من المونديال، ولكن حال انتصر، وتعادل ريال مدريد وسالزبورج، تتساوى الأندية الثلاثة في الرصيد (5)، ووقتها يجب على الهلال أن ينتصر بفارق هدفين، مع انتهاء المباراة الأخرى بالتعادل السلبي.

وتنص لوائح بطولة كأس العالم للأندية 2025، على أنه في حال تساوت جميع فرق المجموعة في جميع الأمور التنافسية، يتم الاحتكام للتالي:

أكبر عدد من النقاط في المواجهات المباشرة (تعادل الهلال سلبيا مع سالزبورج و1-1 ضد ريال مدريد).

-أعلى فارق أهداف في المواجهات المباشرة (لا يوجد فارق أهداف في مباراتي الهلال السابقتين).

أكبر عدد من الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة.

-أعلى فارق أهداف في جميع مباريات المجموعة (وهنا يمكن للهلال أن يتأهل، ولكن حال انتصر على باتشوكا بفارق هدفين).

أكبر عدد من الأهداف المسجلة في جميع مباريات المجموعة.



أعلى عدد نقاط للسلوك الانضباطي (عدد البطاقات الصفراء والحمراء للاعبين والجهاز).

وحصل الهلال السعودى على 11.5 مليون دولار قبل مواجهة باتشوكا بواقع 9.5 مليون دولار مكافأة المشاركة فى كأس العالم للأندية 2025، بجانب 2 مليون دولار حصيلة التعادل ضد ريال مدريد الإسباني وسالزبورج النمساوى.

ويحصل كل فريق على 9.5 ملايين دولار كمبلغ ثابت نظير المشاركة فى الحدث العالمى، بينما يحصد الفريق مليونَي دولار عن كل فوز، ومليون دولار عن التعادل، و"لا شيء" عن الخسارة.

وبإمكان الهلال إضافة مليوني دولار لرصيده حال الفوز على باتشوكا وفقًا للائحة المكافآت التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لمنافسات كأس العالم للأندية، كما سيضيف الهلال إلى رصيده 7.5 مليون دولار حال التأهل إلى ثمن النهائي، وفقًا لصحيفة "الميدان الرياضي" السعودية.

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