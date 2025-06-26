إعداد دراسة شاملة بموقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة

نقص المياه وتكرار انقطاعها لا تزال مشكلة أساسية فى بعض المناطق وخاصة بالمدن الجديدة، وتعمل وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة على تنفيذ عدد من مشروعات المياه، للتغلب على الأزمة والتى تتصاعد يوما بعد الآخر في بعض المناطق ومنها مدن الشيخ زايد – 6 أكتوبر – أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر بالإضافة للقاهرة الجديدة ومدن الصعيد، بالإضافة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للامتدادات العمرانية الجديدة وزيادة السكان.

وتقوم الوزارة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية بإعداد دراسة شاملة بموقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بالمدن الجديدة، كما وضعت الوزارة حلول عاجلة ودائمة للتغلب على مشاكل ضعف وانقطاع المياه بتلك المناطق وشددت الوزارة على الالتزام الصارم بالمواعيد المحددة لتنفيذ الحل العاجل وتوفير كميات المياه اللازمة للمواطنين.

وتعمل الوزارة على ضبط وحوكمة منظومة مياه الشرب، وإحكام الرقابة على كميات المياه، والتوسع فى تركيب عدادات قياس المياه المنتجة، وعدادات المشتركين، والتصدى لوصلات الخلسة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، ورفع نسب تحصيل فواتير الاستهلاك، وتحصيل المديونيات والمتأخرات، ووضع موازنة مستقلة لمنظومة مياه الشرب والصرف الصحى بكل مدينة بما يحقق الاتزان المالى بين الإيرادات والمصروفات.

مبادرة حياة كريمة

وانتهت وزارة الإسكان من تنفيذ 2228 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحي بالمدن والمناطق الريفية، منذ عام 2014، وتم تنفيذ نحو 554 مشروعًا لمياه الشرب بتكلفة بلغت 138.1 مليار جنيه، و1674 مشروعًا للصرف الصحي بتكلفة بلغت 176.4 مليار جنيه لترتفع نسبة التغطية لمياه الشرب على مستوى الجمهورية لتصل إلى نحو 98.7% مقابل %97 عام 2014.

ومن المقرر أن تنتهي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي خلال نهاية شهر يونيو الجاري من 57 مشروعًا بالمرحلة الأولى لمبادرة «حياة كريمة» و76 مشروعًا يجري تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين و40 مشروعًا يجري تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية للشركة و14 مشروعًا لمياه الشرب بإجمالي طاقة 250 ألف م3 يوميا و12 مشروعًا لصرف صحي المدن بإجمالي طاقة 73 ألف متر مربع يوميًا 25 مشروعا لصرف صحي المناطق الريفية.

وبلغت الطاقة الإنتاجية لمياه الشرب 25.75 مليون م3/يوم من خلال 2779 محطة و712 رافعًا، وإجمالي استثمارات المرحلة الأولى من "حياة كريمة" بلغ 28.4 مليار جنيه شملت إنشاء 124 محطة مياه شرب وتنفيذ شبكات مياه في 719 قرية وتوصيل 591 ألف وصلة منزلية لمياه الشرب و1.47 مليون وصلة صرف صحي.

ملف مشروعات المياه

كما أن الشركة انتهت من تنفيذ 38 مشروعًا ضمن برامج التعاون الدولي بإجمالي تمويل بلغ 4 مليارات جنيه خلال العام الماضي، وفيما يخص خفض الفاقد، انخفضت نسبة المياه غير المحاسَب عليها في المناطق المعزولة DMZ من 35.5% إلى 21.5%، وتم التعامل مع أكثر من 353 ألف وصلة خلسة، بإجمالي قيمة تجاوزت 2.7 مليار جنيه.

وعلق الدكتور سعيد حسانين الاستشاري وأستاذ التخطيط العمراني، قائلا:" إن ملف مشروعات المياه من أكثر الملفات الشائكة بسبب ارتفاع تكلفة تنفيذها"، لافتا إلى نقل تبعية شركات المياه والصرف الصحي بالمدن الجديدة لهيئة المجتمعات العمرانية بدلا من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والتى تقود شركات المياه فى المحافظات القائمة.

وأشار إلى أن مشروع قانون تنظيم المياه الجديد يفتح الباب أمام القطاع الخاص للمشاركة فى مشروعات المياه وخاصة بالمدن الجديدة بما يسمح بزيادة حجم المشروعات المنفذة وتلبية الطلبات المتزايدة من المواطنين للمياه وخاصة مع زيادة التعداد السكاني وزيادة مساحة الرقعة العمرانية ومناطق التنمية الجديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.