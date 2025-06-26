عقاريون يرسمون خارطة طريق للنهوض بالسوق العقاري

رسم عدد من المطورين والخبراء العقاريين خريطة طريق للنهوض بالسوق العقاري في ظل تصاعد التحديات والاضطرابات التي تشهدها المنطقة العربية.

وأكدوا أهمية تنظيم القطاع ومواكبة التغيرات محليًّا ودوليًّا، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وإنشاء اتحاد رسمي للمطورين العقاريين، تكون مهمته تنظيم العمل داخل القطاع، وتصنيف المطورين وتجديد أدوارهم وفق معايير واضحة، بما يضمن استقرار السوق وشفافيته وإنشاء جهاز تابع لرئاسة مجلس الوزراء لإدارة ملف تصدير العقار المصري، يتولى حل التحديات التي تعيق الوصول إلى الأسواق الخارجية مثل مشكلات التسجيل والتوثيق، مع وضع إطار حوكمة محكم يدعم فرص مصر في جذب المشترين الأجانب.

وكذلك تطوير عمل الصناديق العقارية، ووضع بنية تحتية تشريعية وإجرائية لتسهيل تأسيس هذه الصناديق وإدارة أصولها، باعتبارها أداة مهمة لتمويل القطاع العقاري وجذب رؤوس الأموال وتطوير الإطار التكنولوجي والتحول الرقمي، مع توفير قواعد بيانات ومعلومات دقيقة حول السوق العقاري المصري، لدعم قرارات المستثمرين وتعزيز الشفافية.

وشددوا على أهمية تنظيم سوق البيع التشاركي، عبر وضع ضوابط وآليات واضحة من قبل هيئة الرقابة المالية، لتنظيم عمليات البيع الجزئي والبيع عبر المنصات الإلكترونية، بما يضمن حقوق الأطراف المختلفة.

وأكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري، أهمية الإسراع في تطبيق «الرقم القومي للعقارات»، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تحقيق الحوكمة والتنظيم الكامل للسوق العقاري المصري.

وقال شكري، إن مصر بحاجة لوضع نفسها على خريطة تصدير العقار بشكل حقيقي وفعّال، مشددًا على أن الدولة لا تزال تفتقر إلى آليات التسويق الاحترافي للمنتج العقاري المصري عالميًا.

ودعا إلى تأسيس جهاز حكومي مستقل يتبع مجلس الوزراء مباشرة، يتولى مسؤولية ملف تصدير العقار المصري، ويكون من مهامه تذليل العقبات أمام المستثمرين، ومتابعة التسويق الخارجي للمشروعات العقارية، بما يعزز من قدرة القطاع على المنافسة العالمية.



ومن جانبه، قال المهندس أمين سراج، العضو المنتدب لشركة هايد بارك للتطوير العقاري إن مفهوم الملكية الجزئية من النماذج الأكثر ابتكارًا في أسواق العقارات العالمية وسيشهد انتشارًا متزايدًا في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، لا سيما بين الجيل الجديد من الشباب الذي يواكب بمرونة جميع التطورات والتحولات التكنولوجية السريعة ويؤمن بثقافة المشاركة، فهناك العديد من الأصول العقارية غير المستغلة بالشكل الأمثل، مثل الوحدات الإدارية والتجارية، بالإضافة إلى الأندية الرياضية، وتمثل فكرة امتلاك العملاء لحصص كشركاء فيها فرصة واعدة لتعظيم الاستفادة منها، واعتمادها كأحد حلول التمويل العقاري الحديثة، إلى جانب تحقيق عوائد استثمارية مرنة ومتنوعة."

وأوضح أن الصناديق العقارية تحقق نجاحًا كبيرًا خارج مصر، لذلك لا بد من تعزيز انتشارها في مصر، وأشار إلى أهمية تعزيز ملف التمويل العقاري، موضحًا أن السوق يستوعب التمويل من أجل التسهيل على العميل.



وأكد المهندس سامح السيد، الرئيس التنفيذي لشركة مصر الجديدة للإسكان، أن العقار لا يزال صامدًا رغم التحديات، وأن هناك فرص نمو حقيقية بفضل الطلب المرتفع، خاصة على المجتمعات العمرانية المتكاملة.



من جهته، شدد عبدالله لطفي، العضو المنتدب لشركة "تبارك"، على أن العقار أثبت كفاءته كاستثمار طويل الأجل، متجاوزًا أزمات كبرى مثل 2008 و2011 وكورونا، وقال: "لكننا بحاجة لإطار تمويلي متكامل يغطي دورة المشروع بالكامل، من الأرض وحتى التسليم".

وأشار لطفي إلى أن صناديق الاستثمار العقاري قد تكون حلًّا جوهريًّا لتوفير السيولة، داعيًا لتطوير أدوات التمويل بما يتواكب مع السوق.

وشدد على ضرورة وضع ضوابط لتنظيم البيع التشاركي والبيع عبر المنصات الإلكترونية، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف والإسراع في تفعيل التمويل العقاري للوحدات السكنية، كأداة حيوية لدعم الطلب وتحفيز السوق وتعزيز الشفافية وتوفير قواعد بيانات عقارية دقيقة تدعم اتخاذ القرار وتسهّل عمليات الاستثمار.

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