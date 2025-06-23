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وزيرة التنمية المحلية تبحث مجالات التعاون مع ممثلة الـ "يونيسف"

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو
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عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا مع  ناتاليا ويندر روسي ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) والوفد المرافق لها بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

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وشهد اللقاء استعراض أهم مجالات ومقترحات التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة على أرض مختلف المحافظات فيما يخص مجالات عمل " يونيسف " وبرامج عمل وزارة التنمية المحلية ضمن برنامج عمل الحكومة المصرية ٢٠٢٤-٢٠٢٧.

حماية الأطفال وحقوقهم الصحية

 

كما أكدت وزيرة التنمية المحلية على الاهتمام الذي توليه الحكومة والوزارة لحماية ورعاية الأطفال وحصولهم على حقوقهم الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات المختلفة، والتعاون بين الوزارة والوزارات المعنية والمجلس القومي للطفولة والأمومة لتنفيذ محاور الاستراتيجية الخاصة بالمجلس ٢٠١٨-٢٠٣٠ وكذا العديد من المبادرات الرئاسية والقومية لتحقيق ذلك.

كما أشارت الدكتورة منال عوض  إلى تطلع وزارة التنمية المحلية لمزيد من التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة لتحقيق حياة أفضل للأطفال المصريين في المحافظات وبصفة خاصة في قري المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والقري الأكثر احتياجًا والأطفال من ذوي الهمم وتوفير مبادرات مختلفة لتنمية مهاراتهم.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة حريصة على التعاون مع يونيسف لتعزيز دور الإدارة المحلية  في مجال حماية الطفل، من خلال دورها الداعم والفاعل في دعم المحافظات لإدارة هذا الملف الهام من خلال لجان ووحدات حماية الطفل بالمحافظات، والعمل على تطوير برامج عمل الإدارة المحلية، وإدراج برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية الذي يركز في استثماراته على تهيئة البنية التحتية التي تدعم رفاهة الطفل على مستوى المحافظات والوحدات المحلية التابعة وزيادة الوعي المجتمعي بقضايا الطفولة عبر حملات توعوية وتدريبات تشاركية. 
 
ومن جانبها تقدمت  ناتاليا ويندر روسي ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) بخالص الشكر لوزيرة التنمية المحلية على عقد هذا اللقاء المهم بين الجانبين، وأعربت عن تقديرها لالتزام وزارة التنمية المحلية ورؤيتها في تعزيز حقوق الطفل، بما يضمن استمرار العمل المشترك.

وأشارت ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة إلي حرصها على بدء خطة تنفيذية  مشتركة مع وزارة التنمية المحلية في مختلف المحافظات نحو جعل رفاة الطفل وحمايته محور التنمية الوطنية.

وفي ختام الاجتماع شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، التوقيع على خطة العمل المشتركة بين الوزارة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (ايونيسف ) ووقع على الخطة الدكتور هشام الهلباوي، مساعد الوزيرة للمشروعات القومية وناتاليا ويندر روسي ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر.

شارك في اللقاء السفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولي والدكتورة نجلاء العادلى المشرف على الإدارة العامة للتعاون الدولى والاتفاقيات والدكتور محمد كمال مدير التطوير المؤسسي ودعم السياسات بوحدة تطوير الإدارة المحلية، ومن اليونيسف   ناتالي ماير نائب الممثل المقيم وليبان حسين رئيس قسم السياسات العامة ومتابعة حقوق الطفل بالمنظمة والدكتور أحمد بياض مدير مساعد نظم المعلومات الإدارية بيونيسف.

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