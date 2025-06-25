لجنة برلمانية تتفقد شركة الكهرباء بالإسكندرية، والمحافظ يكشف حصيلة سرقة التيار

تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، مساء اليوم الأربعاء، برفقة الفريق المحافظ أحمد خالد، حيث تم الاطلاع على مركز التحكم الذي يتم تطويره.



إجراءات تطوير شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء

وشرح مسؤولو الشركة بشرح إجراءات التطوير، ومنها البدء في تنفيذ مشروع تحسين كفاءة الطاقة بتمويل من الهيئة اليابانية للتعاون الدولي JICA، لتركيب 300 ألف عداد ذكي في نطاق غرب الإسكندرية.



وكشف مسؤولو شركة كهرباء الإسكندرية، أن مزايا العداد الذكي تشمل (تعريفة الكهرباء متغيرة، تسجيل عن بعد، بيانات الوقت الحقيقي، تحكم عن بعد، طلب بيان تاريخي بالأحداث، مراقبة جودة الخدمة، تحديث البرامج الثابتة للعمليات عن بعد).

تطوير مركز التحكم بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء

وأشار مسؤولو الشركة، إلى تطوير مركز التحكم مع شركة سيمنز، حيث تم تطوير مركز تحكم شرق بنسبة 100%، وجارٍ تطوير مركز تحكم وسط، ومركز تحكم غرب يتم تطويره بالتعاون مع سيمنز الألمانية.

وأوضحوا أنه تم تخفيض زمن إعادة التيار الكهربائي للمشتركين من 120 دقيقة إلى 15 دقيقة.

جهود ضبط مخالفات سرقة التيار الكهربائي في الإسكندرية

من جانبه أكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أن هناك تعاونًا مثمرًا مع مباحث الكهرباء لضبط مخالفات سرقة التيار الكهربائي، لافتًا إلى أنه في 20 يوما تم تحصيل 56 مليون جنيه سرقة كهرباء من خلال الضبطية القضائية.



وتقوم شركة الإسكندرية بخدمة جمهور المشتركين فى نطاق محافظة الإسكندرية من منطقة أبي قير شرقًا حتى مدينة الحمام في مطروح غربًا بمساحة 2900 كم2، ويبلغ عدد المشتركين 3,11 مليون، وتشمل 22 إدارة فنية، و28 إدارة تجارية، وصافي عدد العاملين 8120، والحمل الأقصى 1747 ميجاوات.



وفد برلماني في زيارة لمحافظة الإسكندرية

واستقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، اليوم، وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، في إطار زيارة اللجنة، تستمر على مدار ثلاثة أيام يتم خلالها متابعة الوضع التنفيذي وتفقد عدد من المشروعات المحلية والخدمية والتنموية على أرض الواقع.



يرأس وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المهندس أحمد السجيني، ويضم الوفد كلا من: النائب محمد الحسيني، النائب محمد وفيق عزت، وكيلي اللجنة، والنائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، والنواب محسن أبو سمنة ومحمد رجب، وريهام عبد النبي وأمل زكريا قطب وسناء السعيد، أعضاء اللجنة، وعمرو أحمد فؤاد، ومحمد صبحي، من أمانة اللجنة.

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