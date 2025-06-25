أبو عبيدة: جنائز وجثث العدو في ازدياد مع استمرار عدوان الاحتلال ضد غزة

قال المتحدث الرسمي باسم كتائب القسام أبو عبيدة إن مجاهدينا يقدمون نماذج فريدة في البطولة والإقدام.

وأضاف أبو عبيدة: الكمائن الأخيرة صور حية للتاريخ تثبت أن مجاهدينا أكثر مقاتلي الحرية شجاعة وفدائية في العصر الحديث.

وأشار أبو عبيدة أن جنائز وجثث جنود العدو ستصبح حدثًا دائمًا ما دام عدوان الاحتلال وحربه المجرمة ضد شعبنا.

واختتم أبو عبيدة، بأن حكومة العدو تخدع جمهورها وتتجاهل الاعتراف بأنها تلقي بجنودها في وحل غزة من أجل أهداف سياسية وهمية.

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