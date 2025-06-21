تجديد حبس جامع قمامة بتهمة قتل زميله للاستعانة بدمائه في فتح مقبرة بالمرج

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج تجديد حبس جامع قمامة بتهمة قتل زميله بمنطقة المرج، للاستعانة بدمائه في فتح مقبرة بصعيد مصر ينقب داخلها عن الآثار، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وقال أقارب المجني عليه، إنه كان مشهودا له بحسن الخلق وقد تلقى اتصالا هاتفيا قبل الحادث بأيام من زميله في العمل بمنطقة المرج يطلب منه القدوم إليه ومباشرة العمل.

وأضافوا أن المجني عليه عقد العزم وشد الرحال وسافر إلى القاهرة ليفاجئوا بعد ذلك بأيام قليلة بتليفون يخبرهم بأنه تم العثور على جثته قتيلا داخل مخزن لجمع البلاستيك قائلين: “كان بيسعى على رزقه رجع ميت في صندوق”.



تلقت مباحث قسم شرطة المرج بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة جامع قمامة مقتول بطعنات متفرقة داخل مخزن لتجميع البلاستيك وعبوات الكانز بمنطقة مؤسسة الزكاة في المرج، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.



وبإجراء التحريات تبين أن المتوفى يعمل جامع قمامة ويبلغ من العمر 17 سنة، وكان يوم الواقعة بصحبة زميله يتناولان الإفطار معًا حيث تم العثور على بقايا طعام وزجاجة مياه غازية في مكان الحادث.

بتكثيف التحريات تبين أن زميل المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة حيث خدعه بالعمل معه وأثناء إفطارهما معًا باغته بطعنات متفرقة دون أي سابق إنذار أو مشاكل بينهما؛ ثم أخذ بعضًا من دمائه وعبأها في زجاجة وتوجه بها إلى الصعيد.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم اشترك مع آخرين بالتنقيب عن الآثار بإحدى محافظات الصعيد، وأشار عليه دجال بجلب دماء بشرية قربانًا لفتح المقبرة.

عقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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