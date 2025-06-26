الأهلي على صفيح ساخن بعد انتهاء حلم المونديال.. استعدادات لإعلان قائمة الراحلين عن الأحمر.. عرض مالي ضخم يهدد برحيل وسام أبوعلي.. وحسين الشحات وأفشة يظهران في الصورة

الأهلي، انتهى حلم كأس العالم للأندية للنادي الأهلي، بعد الاكتفاء بالتمثيل المشرف والخروج من دور المجموعات بالبطولة التي تقام بالولايات المتحدة الأمريكية، وانتهاء مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية، ليبدأ الأهلي في الاستعداد للموسم الجديد بعد أن استقر على إقامة معسكر الفريق في إسبانيا.

ريبيرو يمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة ١٨ يومًا، عقب الانتهاء من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية حاليًا.

من المنتظر حصول اللاعبين على راحة كافية قبل العودة إلى التدريبات والبدء في فترة الإعداد، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، خاصة أن الفريق لم يحصل على الراحة عقب نهاية بطولة الدوري، بسبب الاستعداد للمشاركة في مونديال الأندية.

قائمة اللاعبين الراحلين عن الأهلي

وتضم قائمة الراحلين عن صفوف النادي الأهلي تضم 11 لاعبا، وجرى الاستقرار عليها ومناقشتها بين لجنة تخطيط الكرة ومحمد يوسف، المدير الرياضي بالنادي.

ويعد من أبرزهم يحيى عطية الله والذي سيرحل عن صفوف الأهلي عقب نهاية إعارته، النادي حسم قراره ولن يقوم بشراء عقد اللاعب بشكل نهائي”.

كما سيرحل حمدي فتحي هو الآخر ولا يمكن القول أنه سيرحل بالضبط بل انتهت إعارته مع الأهلي بعد نهاية المشاركة في كأس العالم للأندية، وأيضا الثنائي عمر الساعي وكريم نيدفيد من ضمن الراحلين عن النادي”.

هناك حديث داخل الأهلي عن رحيل محمد مجدي أفشة بعد تألق محمد على بن رمضان وفي ظل عودة إمام عاشور، ولكنه ليس قرار نهائي، وأيضا حسين الشحات هناك حديث عن تلقيه عرض خليجي لضمه.

فيما أبلغ محمد يوسف أليو ديانج باستمراره مع الفريق وعدم وجود نية في رحيله عن صفوف الأهلي في الفترة المقبلة رغم وجود عروض سعودية لمتوسط ميدان القلعة الحمراء".

عرض مالي ضخم لوسام أبوعلي



فيما كشفت تقارير صحفية، أن النادي الأهلي تلقى عرضا ضخما من أحد الأندية الخليجية لضم وسام أبو علي مهاجم الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتألق وسام أبو علي مع الأهلي في الموسم الماضي، كما قدم مستويات جيدة في كأس العالم للأندية خاصة في مباراة بورتو التي شهدت تسجيله هاتريك.

وأكدت صحيفة "الراية" القطرية، أن نادي العربي القطري يرغب في التعاقد مع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي لتعزيز خط هجومه بصفقة هجومية قوية، وسط منافسة محتدمة من أندية عربية وأوروبية، بعد تألقه اللافت مع الأهلي خاصة ببطولة كأس العالم للأندية، وهو ما جعله هدفًا محوريًا في سوق الانتقالات الصيفية.

وكشف التقرير أن إدارة العربي القطري تقدمت بعرض رسمي لضم أبو علي، لتكون بذلك من بين الأندية الخليجية التي دخلت المنافسة بقوة، مؤكدة أن إدارة النادي القطري منفتحة على تنفيذ مطالب الأهلي المالية في ظل وجود عروض أخرى بارزة منها عرض من نادي نيويورك ريد بولز الأمريكي بقيمة تصل إلى 6 ملايين دولار، بالإضافة إلى اهتمام من أحد أندية الدوري الألماني.

وانضم وسام أبو علي إلى الأهلي خلال يناير 2024، محققا لقب هداف الدوري المصري في 6 أشهر فقط موسم 2023/2024، وسجل 38 هدفًا في 60 مباراة وصناعة 10 آخرين في جميع البطولات المحلية والقارية والدولية.

الأهلي يحدد تسعيرة بيع وسام أبو علي

فيما قال مصدر داخل النادي الأهلي: إن النادي لا يفكر في بيع وسام أبو علي مهاجم الفريق بعد تألقه في كأس العالم للأندية ولكن حال وصول عرض احتراف خارجي مغري سيتم مناقشته.

أضاف المصدر: لن نقبل بيع وسام أبو علي برقم أقل من 8 ملايين دولار خاصة وأنه عنصر مهم في تشكيلة الفريق ومن الصعب الحصول على بديل مناسب له.

ملف مصطفى محمد



ولتعويض رحيل وسام أبو علي انتشرت أنباء عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات جادة مع مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن فريق نانت بالفعل منفتح على بيع أو إعارة مصطفى محمد.

وتابع المصدر أن ملف مصطفى محمد منتهي تماما منذ شهرين بالتحديد قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال: إن إدارة الاهلي تعلم تماما كافة التفاصيل المالية لبيع أو إعارة مصطفى محمد، حيث يصر نانت على إعارة اللاعب مقابل 2 مليون دولار وهو مبلغ ضخم جدا على النادي الأهلي، كما أن الفريق الفرنسي رفض عرض المارد الأحمر بالتخفيض إلى 1,5 مليون دولار لذلك أغلق الأهلي ملف مصطفى محمد نهائيا.

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