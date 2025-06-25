أسعار الذهب في الأمارات اليوم الأربعاء 25-6-2025

شهد سعر جرام الذهب في الإمارات انخفاضا طفيفا بتعاملات مساء اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025، خلال حركة البيع والشراء بالسوق الإماراتية.

سعر جرام الذهب في الإمارات

عيار 24: 399 درهم إماراتي - يُعد هذا العيار الأنقى والأكثر استخدامًا في السبائك والعملات الذهبية.

عيار 21: 354 درهما إماراتيا – يُعد العيار الأكثر شعبية في الأسواق المحلية.

عيار 18: 303 دراهم إماراتية – يُستخدم في صناعة المجوهرات ذات التصاميم الحديثة.

استقر الذهب يوم الأربعاء بعد انخفاضه في الجلسة السابقة مع تحسن معنويات المستثمرين للإقبال على المخاطرة في أعقاب وقف الأعمال القتالية بين إسرائيل وإيران، بينما تحول التركيز إلى بيانات اقتصادية أمريكية تصدر لاحقا هذا الأسبوع.

وأظهر تقرير أن بنوك مركزية عالمية تتطلع إلى الابتعاد عن الدولار والاعتماد أكثر على الذهب واليورو واليوان الصيني لتأمين احتياطياتها وسط الاضطراب الجيوسياسي.

ويعد الذهب من أصول الملاذ الآمن في أوقات الاضطرابات ويميل إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

ينصب تركيز السوق الآن على بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الأول المقرر صدورها يوم الخميس، والتي ستقدم دلائل قوية على وتيرة النمو الاقتصادي.

ولم يشهد الذهب في المعاملات الفورية تغيرا يذكر ليستقر عند 3325.56 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1045 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين يوم الثلاثاء.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 3339.30 دولار.

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