تاريخ مواجهات مانشستر سيتي ضد يوفنتوس قبل مباراة حسم الصدارة بمونديال الأندية

كأس العالم للأندية، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم الخميس لمتابعة مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي ضد يوفنتوس الإيطالي في مواجهة أوروبية خالصة ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي ضد يوفنتوس

والتقى مانشستر سيتي ضد يوفنتوس في 7 مباريات، ويمتلك نادي يوفنتوس التفوق في سجل المواجهات المباشرة، بعدما حقق الانتصار خلال 4 مباريات، مقابل فوز وحيد لمانشستر سيتي، فيما حسم التعادل مناسبتين.

وأحرز يوفنتوس 9 أهداف فيما سجل مان سيتي 4 أهداف خلال مواجهات الفريقين قبل لقاء الليلة بمونديال الأندية.

يدخل مانشستر سيتي ويوفنتوس مباراة الليلة بعدما تأكد صعودهما لدور الـ 16، ويتنافس الثنائي علي المركزين الأول والثاني للمجموعة السابعة في مونديال الأندية، وسيملك الفائز في مباراة الليلة فرصة تصدر المجموعة، أما حالة التعادل فيتمتع يوفنتوس بالأفضلية، نتيجة تفوقه في فارق الأهداف.

ويملك يوفنتوس 9 أهداف، بينما يملك السيتي 8 أهداف قبل مباراة الفريقين اليوم في ختام دور المجموعات للمجموعة السابعة.

وتفوق مانشستر سيتي على الوداد المغربي بنتيجة 2 – 0، والعين الإماراتي بنتيجة 6 – 0 على الترتيب، فيما تغلب يوفنتوس على العين الإماراتي بنتيجة 5 – 0، والوداد المغربي بنتيجة 4 – 1 على الترتيب.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد يوفنتوس

وتنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي أمام يوفنتوس في كأس العالم للأندية 2025 في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب كامبينج وورلد في "أورلاندو" بولاية فلوريدا.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي أمام يوفنتوس

تنقل مباراة مانشستر سيتي ويوفنتوس عبر منصة DAZN العالمية، الناقل الحصري لبطولة كأس العالم للأندية 2025، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ومن المقرر أن يواجه يوفنتوس ومانشستر سيتي، المصنفان ضمن المجموعة السابعة، في دور الـ 16 لبطولة مونديال الأندية المتأهلين من المجموعة الثامنة، التي تشهد منافسة بين ريال مدريد وسالزبورج والهلال علي تذكرتي التأهل.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية بنفس نظام كأس العالم للمنتخبات فى نسخته الأخيرة، حيث سيتم تقسيم الفرق الـ32 إلى 8 مجموعات تضم كلا منها 4 فرق، بينما سيتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ 16، حيث ستُلعب المباريات بنظام الإقصاء المباشر حتى النهائي.

ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الثمانية بالدور الأول إلى دور الـ16 في البطولة، الذي يقام بنظام الأدوار الإقصائية حتى المباراة النهائية للمسابقة، التي تقام على ملعب "ميتلايف" بولاية "نيوجيرسي" في 13 يوليو المقبل.

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