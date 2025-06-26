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رياضة

مونديال الأندية، مانشستر سيتي ضد يوفنتوس في مواجهة أوروبية على الصدارة

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

كأس العالم للأندية، يستعد مانشستر سيتي الإنجليزي الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري عمر مرموش لمواجهة يوفنتوس الإيطالي في مواجهة أوروبية خالصة، في العاشرة مساء اليوم الخميس بمدينة "أورلاندو"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

مانشستر سيتي ضد يوفنتوس

ويدخل مانشستر سيتي ويوفنتوس مباراة الليلة بعدما تأكد صعودهما لدور الـ 16، ويتنافس الثنائي علي المركزين الأول والثاني للمجموعة السابعة في مونديال الأندية، وسيملك الفائز في مباراة الليلة فرصة تصدر المجموعة، أما حالة التعادل فيتمتع يوفنتوس بالأفضلية، نتيجة تفوقه في فارق الأهداف.

ويملك يوفنتوس 9 أهداف، بينما يملك السيتي 8 أهداف قبل مباراة الفريقين اليوم في ختام دور المجموعات للمجموعة السابعة.

 

وتفوق مانشستر سيتي على الوداد المغربي بنتيجة 2 – 0، والعين الإماراتي بنتيجة 6 – 0 على الترتيب، فيما تغلب يوفنتوس على العين الإماراتي بنتيجة 5 – 0، والوداد المغربي بنتيجة 4 – 1 على الترتيب.

 

ومن المقرر أن يواجه يوفنتوس ومانشستر سيتي، المصنفان ضمن المجموعة السابعة، في دور الـ 16 لبطولة مونديال الأندية المتأهلين من المجموعة الثامنة، التي تشهد منافسة بين ريال مدريد وسالزبورج والهلال على تذكرتي التأهل.

 

وتقام بطولة كأس العالم للأندية بنفس نظام كأس العالم للمنتخبات فى نسخته الأخيرة، حيث سيتم تقسيم الفرق الـ32 إلى 8 مجموعات تضم كلا منها 4 فرق، بينما سيتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ 16، حيث ستُلعب المباريات بنظام الإقصاء المباشر حتى النهائي.

ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الثمانية بالدور الأول إلى دور الـ16 في البطولة، الذي يقام بنظام الأدوار الإقصائية حتى المباراة النهائية للمسابقة، التي تقام على ملعب "ميتلايف" بولاية "نيوجيرسي" في 13 يوليو المقبل.

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