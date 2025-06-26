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طقس ديني تحول إلى مأساة، مقتل وإصابة 32 شخصا في هجوم مسلح على حفل موسيقي بالمكسيك (فيديو)

هجوم مسلح على حفل
هجوم مسلح على حفل موسيقى بالمكسيك

لقي 12 شخصا حتفهم يولاية جواناخواتو المكسيكية، عندما فتح مسلحون النار على تجمع احتفالي في مدينة إيرابواتو، حسبما أعلنته السلطات، الأربعاء.

وكان الأشخاص يرقصون في الشوارع احتفالا بعيد القديس يوحنا المعمدان، عندما بدأ إطلاق النار.

وأظهر مقطع فيديو منتشرة على الإنترنت المحتفلين وهم يصرخون ويركضون هربا من وابل الرصاص.

وقال رودولفو جوميز سيرفانتس المسؤول المحلي في بلدية إيرابواتو، خلال مؤتمر صحفي: إن عدد الضحايا ارتفع إلى 12 قتيلا، بينما أصيب نحو 20 آخرين.

وأعربت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم عن أسفها للهجوم، مشيرة إلى أن السلطات فتحت تحقيقا.

وشهد الشهر الماضي مقتل 7 أشخاص في إطلاق نار استهدف حفلا نظمته الكنيسة الكاثوليكية في بلدة سان بارتولو دي بيريوس، المنتمية أيضا إلى ولاية جواناخواتو.

وتعتبر الولاية الواقعة شمال غربي العاصمة مكسيكو سيتي، من أكثر الولايات عنفا في البلاد، حيث تتصارع جماعات الجريمة المنظمة.

ووفقا للإحصاءات الرسمية، سجلت 1435 جريمة قتل في الولاية خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، وهو أكثر من ضعف أي ولاية مكسيكية أخرى.

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ولاية جواناخواتو المكسيكية مدينة إيرابواتو تجمع احتفالي عيد القديس يوحنا المعمدان بلدية إيرابواتو رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم الكنيسة الكاثوليكية
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