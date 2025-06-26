طقس ديني تحول إلى مأساة، مقتل وإصابة 32 شخصا في هجوم مسلح على حفل موسيقي بالمكسيك (فيديو)
لقي 12 شخصا حتفهم يولاية جواناخواتو المكسيكية، عندما فتح مسلحون النار على تجمع احتفالي في مدينة إيرابواتو، حسبما أعلنته السلطات، الأربعاء.
وكان الأشخاص يرقصون في الشوارع احتفالا بعيد القديس يوحنا المعمدان، عندما بدأ إطلاق النار.
وأظهر مقطع فيديو منتشرة على الإنترنت المحتفلين وهم يصرخون ويركضون هربا من وابل الرصاص.
وقال رودولفو جوميز سيرفانتس المسؤول المحلي في بلدية إيرابواتو، خلال مؤتمر صحفي: إن عدد الضحايا ارتفع إلى 12 قتيلا، بينما أصيب نحو 20 آخرين.
وأعربت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم عن أسفها للهجوم، مشيرة إلى أن السلطات فتحت تحقيقا.
وشهد الشهر الماضي مقتل 7 أشخاص في إطلاق نار استهدف حفلا نظمته الكنيسة الكاثوليكية في بلدة سان بارتولو دي بيريوس، المنتمية أيضا إلى ولاية جواناخواتو.
وتعتبر الولاية الواقعة شمال غربي العاصمة مكسيكو سيتي، من أكثر الولايات عنفا في البلاد، حيث تتصارع جماعات الجريمة المنظمة.
ووفقا للإحصاءات الرسمية، سجلت 1435 جريمة قتل في الولاية خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، وهو أكثر من ضعف أي ولاية مكسيكية أخرى.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا