طقس ديني تحول إلى مأساة، مقتل وإصابة 32 شخصا في هجوم مسلح على حفل موسيقي بالمكسيك (فيديو)

لقي 12 شخصا حتفهم يولاية جواناخواتو المكسيكية، عندما فتح مسلحون النار على تجمع احتفالي في مدينة إيرابواتو، حسبما أعلنته السلطات، الأربعاء.

وكان الأشخاص يرقصون في الشوارع احتفالا بعيد القديس يوحنا المعمدان، عندما بدأ إطلاق النار.

وأظهر مقطع فيديو منتشرة على الإنترنت المحتفلين وهم يصرخون ويركضون هربا من وابل الرصاص.

GUANAJUATO DE TERROR



Mientras el gobierno de estado paga más de 7 mdp por anunciarse en la playera del Real Oviedo en España, en Irapuato, se vino una masacre en las fiestas de Juan bautista, nada nuevo en ese estado llevan años en la miseria. pic.twitter.com/tvTBSDgId2 June 25, 2025

وقال رودولفو جوميز سيرفانتس المسؤول المحلي في بلدية إيرابواتو، خلال مؤتمر صحفي: إن عدد الضحايا ارتفع إلى 12 قتيلا، بينما أصيب نحو 20 آخرين.

وأعربت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم عن أسفها للهجوم، مشيرة إلى أن السلطات فتحت تحقيقا.

وشهد الشهر الماضي مقتل 7 أشخاص في إطلاق نار استهدف حفلا نظمته الكنيسة الكاثوليكية في بلدة سان بارتولو دي بيريوس، المنتمية أيضا إلى ولاية جواناخواتو.

وتعتبر الولاية الواقعة شمال غربي العاصمة مكسيكو سيتي، من أكثر الولايات عنفا في البلاد، حيث تتصارع جماعات الجريمة المنظمة.

ووفقا للإحصاءات الرسمية، سجلت 1435 جريمة قتل في الولاية خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، وهو أكثر من ضعف أي ولاية مكسيكية أخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.