إنزاجي قبل مواجهة باتشوكا: خصمنا خطير وعلينا أن نكون أذكياء معه

تحدث سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق الهلال السعودي، عن مواجهة فريقه الحاسمة أمام باتشوكا المكسيكي، في الجولة الثالثة والأخيرة لحساب المجموعة الثامنة لبطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

باتشوكا فريق جيد يجب احترامه

وقال إنزاجي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: حتى مع خسارة باتشوكا لمباراتين في دور المجموعات، إلا أنهم لعبوا بشكل جيد للغاية في اللقاءين، وعلينا أن نكون جيدين في كل المراكز".

وأضاف: "أعلم أن علينا الفوز، ونريد ذلك، وندرك أن خصمنا كان يستحق أكثر مما تحصل عليه في المباراتين الأوليين، لذا علينا أن نكون أذكياء حينما ننظر إليه".

الهلال السعودي، فيتو

الهلال لم يستغل الفرص جيدا

وواصل: "لقد حاولنا صناعة الفرص، لكننا لم نستغلها، ونريد استجماع طاقتنا من أجل الذهاب إلى المباراة الثالثة، لامتلاك التركيز أكثر في منطقة الجزاء".

واستطرد: "اللاعبون يؤدون جيدًا، وسيكون لديهم القدرة على الأداء جيدًا، وخصمنا ستكون لديه القدرة البدنية العالية أيضًا وسيكون جاهزًا للقتال أمامنا".

الوقت لم يتح لنا لتطوير الأداء

وأكمل إنزاجي: نعمل على الحالتين حينما نمتلك الكرة وحينما نفقدها، ونحتاج إلى التركيز على حالة الاستحواذ، والعمل أكثر على التفاصيل، لكن لم يتح لنا الوقت الكثير، والأمر مشابه لخصمًا أيضًا، فهذه الأمور، أي ضيق الوقت، تحصل لكل فرق البطولة".

واختتم إنزاجي: "ستكون مباراة طويلة، بسبب صعوبة وخطورة الخصم، وحقيقة أنهم غادروا البطولة لا تلغي حقيقة أنهم يريدون الفوز".

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